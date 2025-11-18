  • 18.11.2025, 13:19:03
Marchetti: „Volkspartei senkt mit Billigstromgesetz effektiv die Strompreise“

Niedrigere Energiepreise für Haushalte und Wirtschaft haben für die Volkspartei Priorität

Wien (OTS) - 

„Die Volkspartei senkt mit dem Billigstromgesetz effektiv die Strompreise. Die Maßnahmen, die Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hierfür umsetzt, sind nichts Geringeres als die größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre. Durch eine neue Preis-Runter-Garantie wird dem Preiswucher vieler Stromanbieter die rote Karte gezeigt – denn künftig sind Energieversorger dazu verpflichtet, billigere Einkaufspreise an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Gleichzeitig werden Energieversorger in öffentlicher Hand künftig verpflichtet, leistbare Preise als dezidiertes Unternehmensziel zu verfolgen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Diese und weitere Maßnahmen aus dem Billigstromgesetz können und werden den Menschen in unserem Land entscheidend unter die Arme greifen – sofern das Billigstromgesetz eine Mehrheit im Nationalrat erhält. Jetzt liegt es also auch an der Opposition, die Verantwortung, die ihr Mandat mitbringt, wahrzunehmen und mit ihren Stimmen einen Beitrag zur nachhaltigen Linderung der Inflation in Österreich zu leisten“, so Marchetti abschließend.

