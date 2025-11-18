  • 18.11.2025, 13:18:03
  • /
  • OTS0118

Graf: Neues Gesetzespaket soll Strompreise in Österreich senken und Versorgungssicherheit erhöhen

ÖVP-Energiesprecherin: Auch Opposition eingeladen, Verantwortung zu übernehmen

Wien (OTS) - 

„Mit dem neuen Stromgesetz wurde ein entscheidender Schritt unternommen, um die Strompreise in Österreich nachhaltig zu senken und die größte Reform des Strommarktes seit zwei Jahrzehnten einzuleiten. Damit sollen sowohl die Kosten für Verbraucher reduziert als auch die Versorgungssicherheit gestärkt werden“, begrüßte heute, Dienstag, ÖVP-Energiesprecherin Abg. Tanja Graf den Beschluss im Ministerrat und lädt die Opposition ein, Verantwortung zu übernehmen und das Gesetz zu unterstützen.

Das Gesetz verfolge das Ziel, die Strompreise für Haushalte und Unternehmen spürbar zu senken und gleichzeitig die Stabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Maßnahmen sollen netzdienliches Verhalten belohnen, die Netze entlasten und die Gefahr von Blackouts minimieren, so Graf weiter.

Um die Stromkosten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu reduzieren, sieht das Gesetz folgende Maßnahmen vor, umreißt die Energiesprecherin die Eckpunkte:

  • Kostenbremse: Rücklagen werden genutzt, um Netzkosten zu dämpfen und Preiserhöhungen zu vermeiden.
  • Wenn Energieversorger ihren Strom günstiger einkaufen, sollen auch die Kunden davon profitieren.
  • Sozialtarif: Haushalte mit wenig Einkommen profitieren von einem günstigen Stromtarif.
  • Transparenz und Anbieterwechsel: Vereinfachte Stromrechnungen mit einem Hinweis zum Tarifvergleichsrechner sollen die Transparenz erhöhen und den Wettbewerb fördern.
  • Maßnahmen für eine stabile und sichere Stromversorgung u.a. durch eine teilweise gemeinsame Beschaffung von Energie durch Netzbetreiber, eine österreichweite abgestimmte Netzplanung sowie die Möglichkeit, Direktleitungen vom Erzeuger zum Verbraucher zu schaffen, wodurch die Energiekosten günstiger werden. Die Stromreserve wird ferner bis 2030 verlängert, um die Versorgung an kritischen Tagen sicherzustellen.

Dynamische Stromtarife sollen zudem bei energieintensiven Geräten sparen helfen.

„Nach dem Ende der Begutachtung wurden mehr als 550 Rückmeldungen geprüft, bewertet und in den neuen Entwurf eingearbeitet“, so die Energiesprecherin. „Leistbare Strompreise und eine stabile Versorgung sind essenziell für die Zukunft Österreichs. Mit diesem Gesetz setzen wir ein klares Zeichen für eine nachhaltige und moderne Energiepolitik“, so Graf abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright