  • 18.11.2025, 13:10:03
  • /
  • OTS0116

NEOS Wien: Nulllohnrunde als wichtiges Signal

Klubobfrau Selma Arapović: „Mit diesem Schritt folgt Wien dem Beispiel der Bundesregierung und zeigt, dass politische Verantwortung immer bei einem selbst beginnt.“

Wien (OTS) - 

„Die Nulllohnrunde setzt in budgetär herausfordernden Zeiten ein klares Zeichen: Auch die Politik übernimmt Verantwortung und geht mit gutem Beispiel voran. Mit diesem Schritt folgt Wien dem Beispiel der Bundesregierung und zeigt, dass politische Verantwortung immer bei einem selbst beginnt", betont Klubobfrau Selma Arapović.

In Zeiten, in denen viele Wienerinnen und Wiener aufgrund der Teuerung und der angespannten Budgetsituation selbst sparen müssen, ist es für NEOS selbstverständlich, dass auch die Politik ihren Beitrag leistet: Ein deutlicher Schritt, der zeigt, dass wir alle an einem Strang ziehen und budgetäre Disziplin vorleben.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Pressesprecher

Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: christoph.pflug@neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright