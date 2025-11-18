NEOS Wien: Nulllohnrunde als wichtiges Signal

Wien (OTS) -

„Die Nulllohnrunde setzt in budgetär herausfordernden Zeiten ein klares Zeichen: Auch die Politik übernimmt Verantwortung und geht mit gutem Beispiel voran. Mit diesem Schritt folgt Wien dem Beispiel der Bundesregierung und zeigt, dass politische Verantwortung immer bei einem selbst beginnt", betont Klubobfrau Selma Arapović.

In Zeiten, in denen viele Wienerinnen und Wiener aufgrund der Teuerung und der angespannten Budgetsituation selbst sparen müssen, ist es für NEOS selbstverständlich, dass auch die Politik ihren Beitrag leistet: Ein deutlicher Schritt, der zeigt, dass wir alle an einem Strang ziehen und budgetäre Disziplin vorleben.