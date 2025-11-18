  • 18.11.2025, 13:04:03
IV begrüßt grundsätzlich Vorlage des Koalitionsentwurfs zum ElWG

Mehrheit finden und Gesetz rasch umsetzen

Wien (OTS) - 

Für die Industriellenvereinigung (IV) ist der heute im Ministerrat präsentierte Entwurf zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) weitestgehend positiv, „hat er doch das Potenzial unser Stromsystem zu modernisieren und mittelfristig kosteneffizienter zu gestalten. Denn in den vergangenen Jahren sind die Herausforderungen für das Stromsystem, Stichwort mehr Volatilität durch Erneuerbare, gewachsen und die Rollen der Marktakteure haben sich gewandelt“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Hier sieht die IV positive Stellschrauben im ElWG, indem etwa Empfehlungen aufgegriffen wurden, Regulierungs- bzw. Sonderkonten zur Senkung der Netzkosten heranzuziehen. Maßnahmen wie etwa die Spitzenkappung, systemdienliche Standortwahl und dynamische Tarife sind geeignet, Netzdienlichkeit zu bearbeiten und Systemkosten zu senken. Künftig sollen neben Verbrauchern auch Einspeiser zu den Netznutzungsentgelten beitragen, um mehr Verursachergerechtigkeit herzustellen. Rechtssichere Regelungen für Direktleitungen und Arealnetze wiederum bieten wichtige Impulse für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

„Besonders wichtig für die Industrie ist, dass das ElWG und weitere noch zu setzende Maßnahmen zu einer spürbaren Entlastung und Kosteffizienz führen. Denn Österreichs Industrie leidet im internationalen Vergleich besonders unter den hohen Stromkosten. Am Ende bedarf es eines Maßnahmenbündels, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gestärkt wird. Somit braucht es rasch eine dementsprechende Zwei-Drittel-Mehrheit als Schulterschluss für leistbare und versorgungssichere Energie in Österreich“, so Neumayer.

