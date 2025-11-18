SP-Neumayer: „Null-Lohnrunde für Wiener Politiker:innen ist ein wichtiger Beitrag in herausfordernden Zeiten.”

Wien (OTS) -

In Hinblick auf die aktuell notwendigen Schritte zur Budgetkonsolidierung begrüßt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA den Vorschlag von SPÖ Wien-Landesparteivorsitzendem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig nach einer Null-Lohnrunde für Wiener Politiker:innen im kommenden Jahr. „Gerade in herausfordernden Zeiten müssen alle ihren Beitrag leisten, um die hohe Lebensqualität in Wien auch in Zukunft abzusichern. Jeder und jede trägt aktuell dazu bei, unsere wirtschaftliche Stärke zu erhalten und funktionierende und hochwertige Wiener Daseinsvorsorge, gute Bildung und ein qualitätsvolles Gesundheitssystem für alle, leistbares Wohnen und öffentliche Mobilität zu erhalten und auszubauen. Daher ist es nur konsequent und ein Zeichen der Solidarität und des gelebten Zusammenhalts in Wien, dass Politiker:innen in diesen herausfordernden Zeiten auf die kommende inflationsbedingte Lohnanpassung zu verzichten.”

Neumayer betont weiter: „Es ist unsere Überzeugung, dass schwierige Situationen nur gemeinsam bewältigt werden können. Deswegen setzen wir uns auch abseits der Regierungsarbeit dafür ein, zivilgesellschaftliche Organisationen bestmöglich bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen: So unterstützen Jahr für Jahr unsere Bezirksorganisationen und Mandatar:innen die Spendensammelaktionen der Volkshilfe oder das Adresslosenfest. Ein zentraler Bestandteil des Donauinselfests ist die Charity-Partnerschaft, die jedes Jahr eine Organisation in den Mittelpunkt rückt, die sich für Menschen in Wien besonders einsetzt – 2025 zum Beispiel die Österreichische Krebshilfe Wien, die Krebspatient:innen und deren Familien mit wertvollen Unterstützungsangeboten begleitet. Darüber hinaus wurde diesen Sommer durch eine Yoga & Pilates Reihe im Park der Jungen Generation in der SPÖ Wien die Spendenaktion des Vereins ‚Changes for Women‘, der ungewollt Schwangere in finanziellen Notlagen zur Seite steht, unterstützt. Unser Selbstverständnis als Wiener Sozialdemokratie war und ist von Miteinander und Verantwortung geprägt. Darum konsolidieren wir in Wien mit Maß und Ziel, um die Lebensqualität der Wiener:innen erhalten. Wir tun alles dafür, dass unsere Stadt sozial, solidarisch und handlungsfähig bleibt. Wir in Wien halten zusammen”, so Neumayer abschließend. (Schluss)