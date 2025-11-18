  • 18.11.2025, 12:31:33
Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“ zu: „Bewahren, reformieren oder zerschlagen – Hat die Sozialpartnerschaft noch Zukunft?“

Am 18. November um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) 

Mit den Turbulenzen in der Wirtschaftskammer gerät nun auch die österreichische Sozialpartnerschaft unter Druck. Jahrzehntelang galt sie als Garant für Stabilität, wirtschaftliche Berechenbarkeit und sozialen Frieden. Doch wie zeitgemäß ist dieses Modell heute noch? Müssen die Kammern schlanker werden und ihre Finanzströme transparenter? Sind hohe Rücklagen angesichts verpflichtender Beiträge gerechtfertigt, und sollten die Mitgliedsbeiträge reduziert oder die Pflichtmitgliedschaft ganz abgeschafft werden? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 18. November 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“

Rudolf Kaske
ehem. Präsident Arbeiterkammer

Christina Aumayr-Hajek
Kommunikationsberaterin

Thomas Hofer
Politikberater

Eva Konzett
„Falter

