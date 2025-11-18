Vorschau auf die 5. Sitzung des Wiener Landtages am 19. November 2025

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 19. November 2025 tritt der Wiener Landtag zu seiner 5. Sitzung in der aktuellen Legislaturperiode zusammen. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Landesrätinnen und Landesräte beantworten Anfragen zu folgenden Themen: Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung nach dem Regionalen Strukturplan Wien (RSW); Förderung von Eigentumswohnungen; Inklusives Platzangebot in Bildungseinrichtungen; Forderungen für das neue Stabilitätspaket; Lehrpersonal mit Sondervertrag

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von der FPÖ eingebracht und lautet „Dramatische Lage im Gesundheitswesen mit gesundheitsgefährdenden Situationen“.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Novelle des Wiener Mindestsicherungsgesetzes und das Gesetz über die Gewährung von Wohnbeihilfe, das Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz für die Wahlperiode 2025 bis 2030 sowie Verfassungsänderungen.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: http://www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf http://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter http://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red