Weninger (SPÖ): Wien konsolidiert mit Verantwortung und investiert entschlossen in die Zukunft der Menschen

Wien (OTS) -

"Es sind schwere Zeiten, die wir gerade erleben. Doch ich werde nicht zuschauen, wie manche Oppositionspolitiker*innen hier von Pleite sprechen und so tun, als stünde Wien allein in diesem Sturm." In der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats stellte Wiener SPÖ-Gemeinderätin Katharina Weninger klar, dass Wien trotz angespannter Finanzlage an ihrem sozialen Fundament festhält. Ihre Rede zeichnete ein Bild einer Stadt, die sich wie ein stabiler Anker in bewegten Zeiten behauptet - mit Mut, Weitblick und dem festen Versprechen, niemanden zurückzulassen.

Weninger erinnerte an die Jahre der Pandemie und die wirtschaftlichen Verwerfungen nach Beginn des Ukrainekriegs. "Haben wir gesagt: Pech gehabt. Helft euch selbst? Nein! Gesundheit, Wirtschaft und Menschen haben wir gestützt, haben geholfen und getragen. Das ist unser Verständnis von Verantwortung." Mit deutlichen Worten adressierte sie die Fehler der damaligen Bundesregierung: "ÖVP und Grüne haben Steuergeschenke verteilt - gut für jene, die ohnehin viel hatten, aber fatal für Gemeinden." Dann der Blick auf Wien, auf eine Stadt, die in schwierigen Jahren Kraft entwickelt hat: "Wien ist das einzige Bundesland mit Wirtschaftswachstum. Wien schafft mehr Arbeitsplätze als der Rest des Landes zusammen. Wien ist Innovationsmotor und Standort mit Vielfalt." Diese Erfolge seien kein Zufall, sondern Ergebnis gezielter Politik, die Zukunft formt, statt Krisen hinterherzulaufen.

Trotzdem spare die Stadt - gezielt, kontrolliert, mit Bedacht. "Wir reformieren die Mindestsicherung. Das ist hart, doch es ist notwendig", stellte Weninger klar und ergänzt: "Aber eines verspreche ich euch: Wir geben niemals das auf, was diese Stadt ausmacht."

Klare Haltung bestimmte auch das Schlusswort: "Eine Stadt ist kein Unternehmen. Eine Stadt ist eine Gemeinschaft. Wir messen uns nicht nur am Kontostand, sondern auch daran, wie wir miteinander umgehen. Wien funktioniert, Wien wächst, Wien hält zusammen. Wir setzen auf Zusammenhalt, bauen auf die Zukunft und stehen zu den Wiener*innen."