  • 18.11.2025, 12:04:03
  • /
  • OTS0093

FPÖ – Krauss: NEOS haben Wiener Kindern ihre Bildungschancen geraubt

Ideologiegetriebene Vereine sind nicht die Lösung

Wien (OTS) - 

Für den Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss ist klar: Die zusätzlichen 2,7 Millionen Euro für wienXtra, die im heutigen Gemeinderat beschlossen wurden, sind ein Paradebeispiel rot-pinker Fehlpolitik. „Während Wiener Schulen unter Sprachdefiziten, Lehrermangel und sinkenden Leistungen leiden, schüttet Rot-Pink immer mehr Steuergeld in parteinahe Vereinsstrukturen, die keinerlei Beitrag zur tatsächlichen Bildungsqualität leisten, sondern mit ideologisierten Workshops Kinder indoktrinieren. Die insgesamt rund 15 Millionen Euro für wienXtra ändern nichts an den realen Problemen an Wiens Schulen.“

Krauss betont, dass nahezu die Hälfte der Wiener Schülerinnen und Schüler zu Hause nicht Deutsch spricht – in manchen Bezirken sogar über 70 Prozent. Die Zahl der außerordentlichen Schüler bleibt trotz statistischer Tricks alarmierend hoch. „Der Unterricht wird längst zum Dauer-Sprachkurs, die Lehrer sind am Limit und die Leistungen fallen dramatisch. Weder Workshops noch genderideologische Freizeitprogramme ersetzen Deutschlehrer, kleine Klassen oder echte pädagogische Qualität“, erklärt Krauss.

Für ihn steht fest: „Rot-Pink betreibt Schönfärberei, während Kinder in Klassenzimmern scheitern. Wir brauchen Sprachstandsfeststellungen ab dem dritten Lebensjahr, Deutschunterricht, klare Strukturen und funktionierende Schulen – keine neuen Ideologieprojekte in parteinahen Vereinen.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright