FPÖ – Krauss: NEOS haben Wiener Kindern ihre Bildungschancen geraubt

Wien (OTS) -

Für den Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss ist klar: Die zusätzlichen 2,7 Millionen Euro für wienXtra, die im heutigen Gemeinderat beschlossen wurden, sind ein Paradebeispiel rot-pinker Fehlpolitik. „Während Wiener Schulen unter Sprachdefiziten, Lehrermangel und sinkenden Leistungen leiden, schüttet Rot-Pink immer mehr Steuergeld in parteinahe Vereinsstrukturen, die keinerlei Beitrag zur tatsächlichen Bildungsqualität leisten, sondern mit ideologisierten Workshops Kinder indoktrinieren. Die insgesamt rund 15 Millionen Euro für wienXtra ändern nichts an den realen Problemen an Wiens Schulen.“

Krauss betont, dass nahezu die Hälfte der Wiener Schülerinnen und Schüler zu Hause nicht Deutsch spricht – in manchen Bezirken sogar über 70 Prozent. Die Zahl der außerordentlichen Schüler bleibt trotz statistischer Tricks alarmierend hoch. „Der Unterricht wird längst zum Dauer-Sprachkurs, die Lehrer sind am Limit und die Leistungen fallen dramatisch. Weder Workshops noch genderideologische Freizeitprogramme ersetzen Deutschlehrer, kleine Klassen oder echte pädagogische Qualität“, erklärt Krauss.

Für ihn steht fest: „Rot-Pink betreibt Schönfärberei, während Kinder in Klassenzimmern scheitern. Wir brauchen Sprachstandsfeststellungen ab dem dritten Lebensjahr, Deutschunterricht, klare Strukturen und funktionierende Schulen – keine neuen Ideologieprojekte in parteinahen Vereinen.“