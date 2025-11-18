AVISO: Summit "The Role of Private Foundations and Philanthropy for a Sustainable Europe", 12. Dezember 2025, Haus der EU

Wien (OTS) -

Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung feiert 2025 ihr zehnjähriges Bestehen. Mit ihrer Arbeit fördert Blühendes Österreich zwei zentrale Säulen nachhaltiger Entwicklung: den Schutz von Biodiversität und Natur in Europa sowie die Stärkung des Non-Profit- und Zivilgesellschaftssektors in Österreich.

Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu einer hochkarätigen Veranstaltung am 12. Dezember 2025 in das Haus der Europäischen Union ein, bei der wir internationale Expert:innen begrüßen und über europäische sowie globale Entwicklungen im Bereich Biodiversität und die Rolle von Privatstiftungen im Nachhaltigkeitssektor diskutieren.

Der Summit wird gemeinsam mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und dem Verband für gemeinnütziges Stiften organisiert.

Datum: 12.12.2025, 10–16 Uhr

Veranstaltungsort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Jetzt anmelden: The Role of Private Foundations and Philanthropy for a Sustainable Europe Tickets, Fr, 12.12.2025 um 10:00 Uhr | Eventbrite

Moderation: Claudia Reiterer

Agenda

Medientalk, 8.45 – 9.30 Uhr

1. Begrüßung & Eröffnungsansprache, 10.00-10.15 Uhr

· Maria Patek, Blühendes Österreich, ehemalige Umweltministerin Österreichs

· Günther Lutschinger, Verband Österreichischer Privatstiftungen

2. Panel I – Nature Positive: Wie verbinden wir Ernährungssysteme und Biodiversität, 10.15-11.45 Uhr

Diskussion über den aktuellen Stand und die Perspektiven einer nachhaltigeren Lebensmittelversorgung im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie und den globalen Biodiversitätszielen der UN.

Keynote: Verena Kraus, UNEP Finance Initiative

Podiumsgäste:

Alexander Bernhuber , Member of the European Parliament

Verena Kraus, UNEP Finance Initiative

Pia Malia , Team European Business and Biodiversity Platform

, Team European Business and Biodiversity Platform Robert Nagele , Board Member BILLA AG and Blühendes Österreich

Alice Vadrot, University of Vienna, IPBES Focal Point Austria

3. Panel II – Private Stiftungen & Philanthropie: Verantwortung übernehmen, 12.15-13.45 Uhr

Wie können Unternehmen und Stiftungen Vertrauen aufbauen und als Instrumente für Reform und Innovation im demokratischen System dienen? Diskussion über die Rolle philanthropischer Initiativen als verlässliche Partner öffentlicher Institutionen.

Keynote: Martin Kotynek, CEO Media Forward Fund gGmbH

Panelists:

Marcel Haraszti, CEO REWE International AG

Martin Kotynek, CEO Media Forward Fund gGmbH

Sabine Nallinger, Board Member Stiftung KlimaWirtschaft

Evelyn Regner , Member of the European Parliament

Suba Umathevan, CEO Drosos Foundation Switzerland

4. Closing Words, 13.45-14.00 Uhr

5. Get-together & Networking, 14.00-16.00 Uhr

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen inspirierenden Austausch mit führenden Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft!

Weitere Informationen zum Summit finden Sie auf unserer Website.

Informationen zu den Sprecherinnen und Sprechern werden dort regelmäßig aktualisiert.