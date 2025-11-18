LK Horn setzt Maßstäbe in der Brustchirurgie: modernste Methode für Patientinnen

St. Pölten (OTS) -

Im Landesklinikum Horn wird seit einiger Zeit eine hochmoderne Operationsmethode bei Brustkrebs erfolgreich angewendet: die endoskopische brustwarzenerhaltende Mastektomie (kurz ENSM). Neun Eingriffe wurden hier bereits mit dieser Technik durchgeführt – die Ergebnisse sind sehr vielversprechend.

„Mit dieser neuen Operationsmethode setzen wir in Niederösterreich einen weiteren Meilenstein in der Patientinnenversorgung. Es freut mich besonders, dass das Landesklinikum Horn als erstes Spital österreichweit diese Technik erfolgreich anbietet. Damit stellen wir sicher, dass Spitzenmedizin nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in den Regionen direkt vor Ort verfügbar ist“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Die endoskopische Technik wird derzeit nur in wenigen europäischen Zentren angeboten, unter anderem in Barcelona, Paris und Turin – und eben auch seit kurzem im Landesklinikum Horn, als erstes Spital österreichweit. Das Erlernen der Technik erfolgte nach mehreren Hospitationen und Workshops in Paris, Taiwan und Montpellier, wo Prim. Dr. Catalin Esanu, Leiter der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LK Horn, als Teilnehmer dabei war.

Bei dieser Methode wird über einen besonders kleinen Schnitt, der außerhalb der Brust liegt, der gesamte Drüsenkörper unter der Haut entfernt. Anschließend wird die Brust mit einem Silikonimplantat wieder aufgebaut. Der große Vorteil: Die Brustwarze und ein Großteil der Haut bleiben erhalten, Nerven und Gefäße geschont, die Narbe ist kaum sichtbar und liegt an einer unauffälligen Stelle.

„Wir freuen uns, unseren Patientinnen im LK Horn diese moderne Operation anbieten zu können. Der Vorteil liegt nicht nur in der besseren kosmetischen Versorgung, sondern auch in einer geringeren Rate an Komplikationen wie Wundheilungsstörungen durch die bessere Darstellung der Anatomie“, betont Prim. Dr. Esanu. Damit zählt das Landesklinikum Horn zu den führenden internationalen Brustgesundheitszentren, die ihren Patientinnen modernste Methoden der Brustchirurgie anbieten – und das direkt hier in der Region. Frauen aus dem Waldviertel und darüber hinaus können sich somit auf eine Behandlung nach internationalem Spitzenstandard verlassen.

Solche Operationen sind notwendig, wenn Brustkrebs diagnostiziert wird, können aber auch vorsorglich durchgeführt werden. Frauen mit einer erblichen Mutation, die ein sehr hohes Risiko haben, im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken, entscheiden sich manchmal für diesen Schritt. Ein bekanntes Beispiel dafür war die Schauspielerin Angelina Jolie, die mit ihrer Entscheidung das Thema weltweit ins Bewusstsein gerückt hat.

Weitere Informationen: Sonja Dietrich, Landesklinikum Horn-Allentsteig, Tel.: 02982/9004-16010, E-Mail: office@horn.lknoe.at