Nächste Sitzung des Petitionsausschusses am 20. November im Wiener Rathaus

Sitzung öffentlich zugänglich

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, dem 20. November, tagt der Petitionsausschuss des Wiener Gemeinderates im Rathaus in einer öffentlichen Sitzung. Der Ausschuss setzt sich aus Mandatar*innen der im Gemeinderat vertretenen politischen Fraktionen zusammen. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen drei Petitionen: „Queeres Saunieren in den Wiener Bädern“, „Begrünte Überplattung der Schnellbahntrasse im Bereich Wien Mitte/Ungarbrücke – Maßnahmen zur Klimaanpassung, Lärmschutz und Schaffung öffentlicher Grünräume“ und „Hitzefrei für Wiener Fiakerpferde ab 30° Celsius“.

Die Sitzung in der Volkshalle beginnt am Donnerstag um 13.30 Uhr. Die Petitionseinbringer*innen werden ihre Anliegen persönlich vor dem Ausschuss vortragen. Die Rathauskorrespondenz wird über die Sitzungen berichten.

Die öffentliche Sitzung kann ohne Anmeldung besucht werden. Angesichts des begrenzten Raumes werden für die interessierte Öffentlichkeit ab 8 Uhr Zählkarten beim Stadtservice (Eingang: Friedrich-Schmidt-Platz) gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ausgegeben.

Petitionen bieten Wiens Bürger*innen die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter http://petitionen.wien.gv.at einsehbar. Dort können auch online Petitionen (ID Austria nötig) unterstützt bzw. eingebracht werden. (Schluss) red

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

