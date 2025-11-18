- 18.11.2025, 11:29:33
KV Sozialwirtschaft: Kundgebung am 26. November
Gewerkschaften erhöhen Druck
Nachdem die Arbeitgeber den 130.000 Beschäftigten des privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereichs (Sozialwirtschaft) ein Angebot von nur 2,5 Prozent auf zwei Jahre (1,25 Prozent pro Jahr) gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und vida zu einer Kundgebung in Wien auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.
Wann: 26. November ab 14:45 Uhr
Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1060 Wien
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Tel.: 05/0301 21 225
Mobil: 0676/817 111 225
Mail: daniel.guertler@gpa.at
Web: www.gpa.at
Gewerkschaft vida - Öffentlichkeitsarbeit
Cornelia Groiss
Mobil: +43 664 6145 756
E-Mail: cornelia.groiss@vida.at
www.vida.at
