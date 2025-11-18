KV Sozialwirtschaft: Kundgebung am 26. November

Wien (OTS) -

Nachdem die Arbeitgeber den 130.000 Beschäftigten des privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereichs (Sozialwirtschaft) ein Angebot von nur 2,5 Prozent auf zwei Jahre (1,25 Prozent pro Jahr) gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und vida zu einer Kundgebung in Wien auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wann: 26. November ab 14:45 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1060 Wien