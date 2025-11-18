  • 18.11.2025, 11:29:33
  • /
  • OTS0071

KV Sozialwirtschaft: Kundgebung am 26. November

Gewerkschaften erhöhen Druck

Wien (OTS) - 

Nachdem die Arbeitgeber den 130.000 Beschäftigten des privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereichs (Sozialwirtschaft) ein Angebot von nur 2,5 Prozent auf zwei Jahre (1,25 Prozent pro Jahr) gemacht haben, rufen die Gewerkschaften GPA und vida zu einer Kundgebung in Wien auf. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wann: 26. November ab 14:45 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1060 Wien

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 05/0301 21 225

Mobil: 0676/817 111 225

Mail: daniel.guertler@gpa.at

Web: www.gpa.at

Gewerkschaft vida - Öffentlichkeitsarbeit

Cornelia Groiss

Mobil: +43 664 6145 756

E-Mail: cornelia.groiss@vida.at

www.vida.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright