Brucha GmbH: Fortführung vorzeitig gesichert

Michelhausen (OTS) -

Das 1947 gegründete Familienunternehmen aus Michelhausen konnte die Insolvenz ohne Einstieg eines Investors frühzeitig abschließen. Nachdem die Gläubiger am 18.11.2025 mit der dritten und letzten Quote befriedigt wurden und sich alle Geschäftsbereiche planmäßig erfolgreich entwickeln, konnte die Brucha GmbH ihr Sanierungsverfahren vorzeitig beenden.

„Wir sind nach dieser schwierigen Zeit wirklich dankbar und erleichtert, dass unsere Kunden, Lieferanten und vor allem unsere Mitarbeiter so treu zu uns gehalten haben, sodass wir unsere Gläubiger nun fast ein halbes Jahr früher bedienen konnten“ berichtet Geschäftsführer und Eigentümer Josef Brucha.

Der niederösterreichische Leitbetrieb war durch eine verfehlte Wachstumsstrategie nach Corona sowie durch interne Fehler des geschiedenen Managements im Jahr 2024 in Schieflage geraten und in ein Sanierungsverfahren geschlittert. Dieses konnte unter Eigenverwaltung nun restschuldbefreiend abgeschlossen werden.

„Wir erwarten uns nun eine weitere positive Dynamik durch den Wegfall von Restriktionen bei Konzernkunden. Außerdem hoffen wir, nun auch alle negativen Gerüchte vollständig ausgeräumt zu haben. Leider wurde am Markt auch stark mit Angstmacherei gegen uns agiert", berichtet Brucha.

Trotz der herausfordernden Baukonjunktur war die Sanierung vor allem der positiven Nachfrage am Heimatmarkt geschuldet. Auch das Geschäft in Nordamerika, Deutschland und Ungarn war für Brucha ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Unternehmen erlegt sich jedoch weiterhin einen Sparkurs auf.

„Wir suchen laufend nach Möglichkeiten, unsere Prozesse zu vereinfachen und uns noch effizienter aufzustellen. Gerade im internationalen Wettbewerb können wir uns nicht nur auf unsere Produktqualität und unseren Ruf als Qualitätsproduzent ausruhen.