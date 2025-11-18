FPÖ-LR Rosenkranz zum Fall von Tierquälerei in Schweinebetrieb

St. Pölten (OTS) -

„Was hier passiert ist, ist ein unfassbarer Skandal – und so etwas gehört sofort abgestellt. Die zuständigen Behörden werden sich diesen Betrieb jetzt ganz genau vorknöpfen und wenn die Vorwürfe stimmen, dafür sorgen, dass diesem Treiben rasch und konsequent ein Ende gesetzt wird“, reagiert Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz auf die Berichterstattung der Kronenzeitung zum ungeheuerlichen Fall von Tierquälerei in einem Mastbetrieb in Hollabrunn.

„Ich möchte eines ganz klar festhalten: Unsere Schweinebetriebe in Niederösterreich schauen auf ihre Tiere. Schwarze Schafe müssen ausfindig gemacht werden, damit nicht ein ganzer Berufsstand schlecht geredet wird. Die allermeisten Landwirte arbeiten hochprofessionell und verantwortungsvoll und achten auf das Tierwohl. Dieser Fall, der Gott sei Dank durch das vorliegende Material öffentlich geworden ist, ist ein trauriges und beschämendes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass die Behörden jederzeit einschreiten können – dort, wo es notwendig ist, und ohne Zögern. Ich danke dem VGT ausdrücklich dafür, dass diese ungeheure Tierquälerei ans Licht gebracht wurde. Wir stehen auf der Seite der Tiere – und auf der Seite jener Bauern, die täglich dafür sorgen, dass Landwirtschaft und Tierwohl im Einklang stehen. Solche Zustände sind rigoros abzustellen - Tierquälerei hat in Niederösterreich keinen Platz“, hält Rosenkranz fest.