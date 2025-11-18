  • 18.11.2025, 11:02:33
IG Holzkraft: Kein ElWG besser als Etikettenschwindel mit Österreich-Aufschlag

Österreich (OTS) - 

Unter den Erneuerbaren-Verbänden herrscht Einigkeit: besser kein ElWG als eines mit neuen Netzsteuern. Das hohe Potential des Gesetzes wird durch Ideologie bei Netzentgelten konterkariert. Diese wirken standortschädlich und schädigen heimische Stromerzeugung. Das Gesetz wird so zum Bumerang für Versorgungssicherheit und leistbare Energie.

IG Holzkraft kritisiert den vorliegenden Ministerratsentwurf zum ElWG insbesondere die darin enthaltenen Netznutzungsentgelte für Stromerzeuger scharf:

„Netzentgelte für Erzeuger greifen in die Substanz verlässlicher Strom und Wärmeproduktion ein und machen Energie in Österreich dauerhaft teurer. Sie schwächen Investitionen, verschlechtern die Wettbewerbsfähigkeit und erhöhen die Abhängigkeit von externen Märkten. Diese Richtung ist energiepolitisch unverantwortlich. Ein Billigstromgesetz, das Strom teurer macht, können wir uns sparen“, so Hans-Christian Kirchmeier, Vorstandsvorsitzender der IG Holzkraft.

Trotz umfangreicher, sachlich gut begründeter Stellungnahmen aus der Branche im Zuge der Begutachtung, wurden diese ignoriert. Das Gesetz führt somit zu massiven Unsicherheiten und unklaren Rahmenbedingungen für Investitionen sowie einem Eingriff in bestehende Finanzierungen. Insgesamt führt das ElWG in seiner jetzigen Form zu geringeren Investitionsanreizen und zu teurerem Strom, was beides schlecht für den Wirtschaftsstandort Österreich ist.

Rückfragen & Kontakt

IG Holzkraft - Energie der Zukunft
Dr. Eva Talic
Telefon: Tel: +43 (0) 664 60 373 224
E-Mail: talic@ig-holzkraft.at

www.ig-holzkraft.at

