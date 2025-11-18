  • 18.11.2025, 11:01:33
  • /
  • OTS0062

FPÖ-Schnabel/Wolfstop-Fallent: „Gefahr für Mensch und Umwelt durch fahrlässige Wildtierpolitik“

Schluss mit realitätsfremder EU-Politik – Herabsetzung von Bär, Wolf und Co.

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wolf, Bär, Biber, Fischotter sind problematisch für unsere heimische Land- und Forstwirtschaft. Der Grund: ein überzogener EU-Schutzstatus. Die EU betreibt seit Jahren eine völlig realitätsfremde Tierschutzpolitik. Die Entscheidungen in Brüssel haben nichts mit der Lebenswirklichkeit in Österreich oder NÖ zu tun“, brachte es FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel bei einer Pressekonferenz mit Wolfstop-Obmann Gerhard Fallent am Dienstag in St. Pölten auf den Punkt.

Denn während Schreibtischtäter in Brüssel über Wölfe und Bären als Artenschutzerfolg jubeln, müssen heimische Landwirte Risse ihrer Weidetiere erleiden. „Wenn ein Tier zur Gefahr wird, muss gehandelt werden – ohne EU-Bürokratie“, so Schnabel und forderte eine Herabsetzung von Wolf, Bär und Co., um so eine gezielte Regulierung zu ermöglichen.

Bären würden sich unkontrolliert in Mitteleuropa ausbreiten, auch Biber und Fischotter seien mittlerweile ein kostspieliger Alptraum.

Die FPÖ Niederösterreich fordert daher eine Senkung des Schutzstatus sowie eine subsidiäre Regelung. „Es geht nicht um das Ausrotten von Tierarten, es geht um die Wiederherstellung des Gleichgewichtes. Wir stehen auf der Seite unserer Bauern, Familien und Landsleute. Unsere Bauern brauchen Unterstützung, keine Bürokratie“, so Schnabel.

Auch Experte und Wolfstop-Obmann Gerhard Fallent schlug in dieselbe Kerbe: „Bären, Wölfe, Goldschakale, Biber und Fischotter genießen einen durch nichts zu rechtfertigenden Schutzstatus. Diese Politik stellt eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar, beeinträchtigt das Leben der Menschen im ländlichen Raum.“

Zudem würden Bären, Wölfe, Goldschakale und Fischotter mittlerweile eine Gefahr für tatsächlich gefährdete Tierarten darstellen. „Sie dezimieren Niederwild und Bodenbrüter. Wo Fischotter auftauchen, verschwinden die stark gefährdeten Bachforellen sowie die europäischen Flusskrebse“, erklärte Fallent.

Die Folgen für Freiheit und Sicherheit sowie die Wirtschaft seien enorm. „Bären töten Menschen, Wölfe packen Kinder. Nutztierhalter bluten emotional und wirtschaftlich aus, die Auswirkungen auf den Tourismus sind beträchtlich“, so Fallent.

Abschließend stellte Fallent klar: „Wir müssen mit aller Kraft diese von Brüssel diktierte Politik beenden.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright