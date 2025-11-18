  • 18.11.2025, 11:00:04
Bis zu 446.000 bei Staffelauftakt der beliebten ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serie „Tage, die es nicht gab“ in ORF 1

Zweite Saison bringt „Tödliche Geheimnisse“ mit sich; Marktanteil bei 12–29 von bis zu 21 Prozent

Wien (OTS) - 

Neue Ermittlungen, neue Folgen und „Tödliche Geheimnisse“: Bei Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl will sich auch in der zweiten Staffel der ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ keine Ruhe einstellen, denn in Zollberg wurde wieder eine Leiche gefunden! An ihrer Seite waren gestern, am Montag, dem 17. November 2025, in ORF 1 bei der Auftakt-Doppelfolge der neuen Saison bis zu 446.000 Zuseherinnen und Zuseher. Die erste Episode um 20.15 Uhr wollten sich durchschnittlich 436.000 (vorläufige Gewichtung) nicht entgehen lassen. Die zweite Folge um 21.05 Uhr verfolgten durchschnittlich 422.000 Zuseher:innen. Der Marktanteil (12+) erreichte jeweils 16 Prozent. In der jungen Zielgruppe 12–29 lag der Marktanteil bei 21 Prozent (20.15 Uhr) bzw. 18 Prozent (21.05 Uhr) Prozent. Zwei weitere Folgen des Serienhits der Regisseurinnen Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger nach Drehbüchern von Mischa Zickler sind am Montag, dem 24. November, ab 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA). Weitere Informationen zur Serie sind auf presse.ORF.at verfügbar.

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ stehen bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die Auftaktepisoden der zweiten Saison und die erste Staffel zum Wiedersehen gestreamt werden können.

