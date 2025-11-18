Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung genehmigte das Arbeitsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029 über die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesland Niederösterreich und den Kreisen Südböhmen, Südmähren und Vysocina.

Beim Fördercall 2025 wurde im Rahmen der Förderrichtlinie „Förderung Umwelt, Energie und Klimaschutz“ samt dem zugehörigen Informationsblatt „PV Überdachung von Parkplätzen in NÖ“ ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.675.565,70 Euro für 13 Projekte genehmigt.

Weiters erfolgte die Beschlussfassung über den NÖ Umwelt-, Klima- und Energiebericht 2025 und über dessen Vorlage an den NÖ Landtag.

Ebenso beschloss die NÖ Landesregierung die Förderung für die Fortsetzung der Pilotprojekte Community Nursing im Jahr 2026.