Zur Weltklimakonferenz in Brasilien: „Bäume statt Regenwald – die grüne Illusion“ im „WELTjournal“

Der Austragungsort der aktuellen Weltklimakonferenz gilt als höchst symbolträchtig: Belém in Brasilien liegt direkt am Amazonas-Regenwald, der eine wichtige Rolle im globalen Klimasystem spielt und als gefährdet gilt. Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der Dokumentation „Bäume statt Regenwald – die grüne Illusion“ von François-Xavier Drouet, wie Teile des Regenwaldes durch industrielle Monokulturen verdrängt werden, vor allem durch Eukalyptus-Plantagen zur Zellstoff- und Papierproduktion.

Diese Eukalyptus-Monokulturen verringern die biologische Vielfalt, trocknen durch ihren hohen Wasserverbrauch die Böden aus und beschneiden den Lebensraum indigener Völker. Außerdem befeuert Eukalyptus aufgrund seines hohen Öl-Gehalts Waldbrände – ein Problem, das auch in Portugal und Spanien besteht. Die allgemein beliebten, von Politik, Wirtschaft und NGOs initiierten Baumpflanzaktionen und Aufforstungsprojekte fürs Klima tragen ebenfalls zu weiteren Monokulturplantagen bei und gelten aus wissenschaftlicher Sicht als wenig zielführend. Und auch CO2-Kompensationszahlungen für Flüge sind höchst umstritten, wenn damit Bäume in Monokulturen gepflanzt werden.