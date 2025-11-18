  • 18.11.2025, 10:56:03
ORF-III-„Runde der ChefredakteurInnen“ am 19. November zu innenpolitischen Turbulenzen und Reformdruck

Gerold Riedmann, Christina Traar, Florian Asamer, Maria Scholl und Christian Nusser bei Lou Lorenz-Dittlbacher – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Krise in der Wirtschaftskammer, stetig größer werdendes Budgetloch und steigender Druck für Reformen im Land – die heimische Innenpolitik kommt nicht zur Ruhe! Welche Reformen braucht Österreich? Wie will die Regierung das Budget wieder in den Griff bekommen? Welchen Beitrag müssen die einzelnen Bundesländer leisten? Und wie kann nach dem Rücktritt von Präsident Harald Mahrer wieder Ruhe in die Wirtschaftskammer einkehren?

Über diese und andere brennende politische Fragen diskutieren bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in einer neuen Ausgabe der „Runde der ChefredakteurInnen“ am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Gerold Riedmann (Der Standard), Christina Traar (Kleine Zeitung), Florian Asamer (Die Presse), Maria Scholl (Austria Presse Agentur) und Christian Nusser (Heute-Verlag).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

