Das österreichische Handelsunternehmen ZGONC startete größte Employer-Branding-Offensive seiner Firmengeschichte

ZGONC, einer der führenden Anbieter von Werkzeugen und Maschinen in Österreich, startete im Sommer dieses Jahres eine umfassende Employer-Branding-Offensive. Ziel ist es, den traditionsreichen Familienbetrieb als modernen, attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und damit neue Talente für das stetig wachsende Unternehmen zu gewinnen.

„Als Familienunternehmen stehen bei ZGONC Handschlagqualität, Vertrauen und Verlässlichkeit seit jeher an erster Stelle. Diese Werte verbinden wir jetzt mit einem zeitgemäßen Auftritt am Arbeitsmarkt – damit wir auch in Zukunft die besten Köpfe für unser Team gewinnen.“ – erklärt Michael Dockal, Geschäftsführer.

Herzstück der Neupositionierung sind authentische Videoproduktionen, eine komplett überarbeitete Karriereseite sowie eine breit angelegte Social-Media-Offensive. Besonderes Augenmerk legt ZGONC auf einen vereinfachten, barrierearmen Bewerbungsprozess: Interessierte können sich auch per Sprachnachricht oder Chat bewerben – schnell, unkompliziert und innovativ. „Wir haben den gesamten Bewerbungsprozess neu gedacht – mit Fokus auf Transparenz, Authentizität und Menschlichkeit.“, sagt Claus Wurz, Personalleiter bei ZGONC. „Wir versuchen Hürden abzubauen und den ersten Schritt in Richtung ZGONC so einfach wie möglich zu gestalten.“

Die Resonanz lässt nicht lange auf sich warten: Bereits kurz nach dem Start stieß die Kampagne auf große Aufmerksamkeit und sorgte für einen deutlichen Anstieg an Bewerbungen. „Das bestätigt uns darin, dass ehrliche Einblicke und echte Geschichten am Arbeitsmarkt ankommen“, ergänzt Vanessa Koller, stellvertretende Marketingleiterin.

Mit dem neuen Arbeitgeberauftritt will ZGONC nicht nur bestehende Mitarbeiter:innen stärken, sondern auch junge Fachkräfte für die Branche begeistern. Damit zeigt sich ZGONC nicht nur als verlässlicher Fachmarkt, sondern auch als einer der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs.