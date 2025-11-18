FPÖ-Handler: ÖVP-Hauer soll aufhören, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen

Neunkirchen (OTS) -

FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Handler weist die Vorwürfe des ÖVP-Abgeordneten Hermann Hauer entschieden zurück und spricht von einem „peinlichen Ablenkungsmanöver“, mit der die ÖVP versucht, ihr eigenes Scheitern unter den Teppich zu kehren. „Herr Hauer soll endlich aufhören, die Neunkirchner für dumm zu verkaufen. Das Finanz-Desaster in der Stadt ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis von mehr als 15 Jahren ÖVP-Finanzstadtrat und ÖVP-Bürgermeister. Fake-Beschlüsse, die Weigerung bei den Politikergehältern zu sparen, aber gleichzeitig bei der Bevölkerung den Rotstift anzusetzen, sind nur die Spitze des Scheiterns“, so Handler.

Dass die Bürgermeisterin die Reißleine zieht, ist nun einmal die Realität. Die Koalition ist am Ende und mit der Konsolidierung auf dem Rücken der Bevölkerung gescheitert.

Besonders irritiert zeigt sich Handler darüber, dass Hauer versuche, berechtigte Kritik an der politischen Verantwortung der ÖVP wegzuwischen: „Niemand kritisiert eine persönliche gesundheitliche Situation. Wir kritisieren das System ÖVP-Neunkirchen. Wenn Hauer das nicht auseinanderhalten kann oder will, dann zeigt das nur, dass die ÖVP Angst hat, sich dem Wähler zu stellen.“

Handler fordert einen politischen Neustart: „Es ist höchste Zeit, dass jene, die dieses Chaos verursacht haben, ihre Posten räumen und der Wähler wieder am Wort ist. Die Bevölkerung hat sehr genau verstanden, wer für dieses Desaster verantwortlich ist“, so Handler abschließend.