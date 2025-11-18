Karrieresprünge in Privatklinik und Ambulatorium Döbling

Wien (OTS) -

Mit Christiane Windsperger übernimmt die Geschäftsführerin von Österreichs größter Privatklinik nun auch die Leitung des Ambulatorium Döbling.

Fabian Demler steigt zum Verwaltungsdirektor der Klinik auf.

Privatklinik und Ambulatorium Döbling sind fixe Größen in der medizinischen Versorgung und im privatmedizinischen Angebot Wiens. Die enge Verzahnung der beiden Einheiten ist seit Anfang November auch auf Führungsebene abgebildet: Christiane Windsperger übernahm zusätzlich zur Geschäftsführung der Privatklinik Döbling auch die Geschäftsführung des Ambulatorium Döbling. „Unser Standort ist seit vielen Jahren ein Erfolgsrezept: Er steht mit seinem großen Leistungsangebot für integrierte Versorgung, denn Patient:innen finden hier alles unter einem Dach. Wir bieten das umfassendste medizinische Leistungsspektrum unter Österreichs Privatkliniken und sind auch eine erste Adresse für internationale Patient:innen. Mit dem Ambulatorium können wir am selben Standort auch Prävention, Diagnostik, Nachsorge und viele zusätzliche Leistungen wie zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Kinderwunschzentrum anbieten.“ Was viele nicht wissen: Zahlreiche Leistungen wie Laboruntersuchungen, Radiologie und einige Ambulanzen sind auch für Kassenpatient:innen mit der e-card möglich.

Windsperger hat in den letzten Jahren den Innovations- und Modernisierungskurs der Klinik entscheidend mitgestaltet: Im Februar 2025 wurde nach nur zwei Jahren Bauzeit ein hochmoderner Zubau eröffnet und im Sommer mit einem da Vinci Xi-Operationssystem die modernste Generation des OP-Roboters angeschafft. Die gebürtige Oberösterreicherin ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der PEF Privatuniversität mit Masterabschlüssen in Legal Studies und Personal- und Organisationsentwicklung. Ergänzend absolvierte sie den Universitätslehrgang für Werbung und Verkauf an der WU Wien.

Fabian Demler neuer Verwaltungsdirektor der Privatklinik Döbling

Ebenfalls seit Anfang November ist der Niederösterreicher Fabian Demler neuer Verwaltungsdirektor der renommierten Privatklinik. Er begann seine Karriere in der Klinik 2015 als Assistent der Kollegialen Führung und übernahm 2020 die stellvertretende Verwaltungsdirektion. Damit bringt der Absolvent des Studiengangs „Management von Gesundheitsunternehmen“ an der IMC Fachhochschule Krems umfassende Kenntnisse im Gesundheits- und Klinikmanagement für diese Leitungsfunktion in Österreichs größter Privatklinik mit. „Fabian Demler war in den letzten Jahren eine wesentliche Säule in der organisatorischen Weiterentwicklung der Privatklinik Döbling. Dazu zählten unter anderem seine Rolle bei unserem umfassenden Zu- und Umbau, aber auch die Projektleitung bei der Implementierung des da Vinci Xi-Operationssystems“, freut sich Windsperger über die Fortsetzung der Zusammenarbeit in neuen Rollen.

Privatklinik Döbling

Die Privatklinik Döbling in Wien, ein Betrieb von Mavie Med, bietet gemeinsam mit dem angeschlossenen

Ambulatorium und Ordinationszentrum ein breites Spektrum der Gesundheitsversorgung. Neben Geburtshilfe zählen zum Leistungsspektrum u.a. folgende medizinische Schwerpunkte: Chirurgie (inkl. Unfallchirurgie), Orthopädie inkl. orthopädischer Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Augenheilkunde und Urologie sowie ein Institut für Physikalische Medizin. Angeboten werden tagesklinische und stationäre Behandlungen. Die Klinik wird von österreichischen und internationalen Patient:innen neben der medizinischen Expertise auch wegen ihrer modernen Ausstattung und ihres Ambientes mit dem einzigartigen Garten geschätzt.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die

Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört



