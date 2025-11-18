  • 18.11.2025, 10:15:32
REMINDER: AVISO Hybride Pressekonferenz „Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich“

19.11.: Monitoringausschuss, Behindertenanwältin und Kinder- & Jugendanwaltschaft Wien kritisieren zu anstehendem Tag der Kinderrechte Mängel bei Rechten von Kindern & Jugendlichen

Wien (OTS) - 

Der UN-Fachausschuss hat 2023 seine Besorgnis über die Lage von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich geäußert. Kritisiert wurden vor allem die Segregation in der Bildung, fehlende Teilhabe am öffentlichen Diskurs und unzureichende Frühförderung sowie individuelle Unterstützungsangebote für Kinder und ihre Familien.

Die Pressekonferenz behandelt Fragen wie: Welche strukturellen Barrieren bestehen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen? Wie wirken sich diese auf Alltag, Bildung und Unterstützung aus? Welche politischen Maßnahmen sind notwendig?

Ihre Gesprächspartner*innen:

  • Daniela Rammel – Vorsitzteam Unabhängiger Monitoringausschuss
  • Mag.a Christine Steger – Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen
  • Mag. Sebastian Öhner – Leiter der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

Hybride Pressekonferenz „Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich“

inkl. ÖGS-Dolmetschung. Man kann auch online via Zoom teilnehmen. Wir bitten um Anmeldung per E-Mail für die Teilnahme an: eva.rottensteiner@monitoringausschuss.at

Datum: 19.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia und online
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

URL: https://us06web.zoom.us/j/82833811612

Rückfragen & Kontakt

Verein zur Unterstützung des Unabhängigen Monitoringausschuss
Eva Rottensteiner
Telefon: +43 670 657 83 67
E-Mail: eva.rottensteiner@monitoringausschuss.at
Website: https://www.monitoringausschuss.at

