REMINDER: AVISO Hybride Pressekonferenz „Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich“

Der UN-Fachausschuss hat 2023 seine Besorgnis über die Lage von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich geäußert. Kritisiert wurden vor allem die Segregation in der Bildung, fehlende Teilhabe am öffentlichen Diskurs und unzureichende Frühförderung sowie individuelle Unterstützungsangebote für Kinder und ihre Familien.

Die Pressekonferenz behandelt Fragen wie: Welche strukturellen Barrieren bestehen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen? Wie wirken sich diese auf Alltag, Bildung und Unterstützung aus? Welche politischen Maßnahmen sind notwendig?

Ihre Gesprächspartner*innen:

Daniela Rammel – Vorsitzteam Unabhängiger Monitoringausschuss

Mag.a Christine Steger – Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen

Mag. Sebastian Öhner – Leiter der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

Hybride Pressekonferenz „Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Österreich“

inkl. ÖGS-Dolmetschung. Man kann auch online via Zoom teilnehmen. Wir bitten um Anmeldung per E-Mail für die Teilnahme an: eva.rottensteiner@monitoringausschuss.at

Datum: 19.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia und online

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://us06web.zoom.us/j/82833811612