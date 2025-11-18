Twin City Liner Silvesterfahrt: Den Jahreswechsel in Bratislava erleben

Wien (OTS) -

Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, feiert den Jahreswechsel: Bei seiner Silvesterfahrt bringt der Schnellkatamaran Gäste, die das neue Jahr in Bratislava einläuten wollen, am 31. Dezember 2025 direkt vom Wiener Schwedenplatz in die stimmungsvolle Altstadt von Bratislava. Bereits an Bord warten ausgewählte Köstlichkeiten!



Die Altstadt der slowakischen Donaumetropole verwandelt sich am Silvesterabend in eine lebendige und stimmungsvolle Partymeile für alle Generationen – mit Live-Musik, Festveranstaltungen und kulinarischen Genüssen. Doch schon die Anreise ist etwas ganz Besonderes: Der Twin City Liner serviert seinen Gästen an diesem Abend feine Häppchen wie Lachsröllchen, Roastbeef mit Sauce Hollandaise, Käse mit Feigensenf sowie ein Glas Sekt zum Anstoßen. Die Plätze sind limitiert. Am besten rasch Tickets sichern!



Tickets und Details zur Silvesterfahrt nach Bratislava

Der Twin City Liner fährt am 31.12.2025 um 19.30 Uhr vom Schwedenplatz in Richtung Bratislava ab – Ankunft um 20.45 Uhr. Am 1.1.2026 um 1.30 legt der Schnellkatamaran von Bratislava für die Rückfahrt ab, Ankunft in Wien ist um 3.00 Uhr. Die Preise für die Silvesterfahrt starten – je nach Kategorie – bei EUR 99,-.



Buchung online unter www.twincityliner.com oder telefonisch unter +43 1 904 88 80.



