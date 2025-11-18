  • 18.11.2025, 09:58:35
Susanne Sterniczky spricht für Wiener Stadtwerke

Die Wiener Stadtwerke verstärken ihre Kommunikationsabteilung

Wien (OTS) - 

Mit Susanne Sterniczky (43) übernimmt ab sofort eine versierte Kommunikationsexpertin die Rolle der Konzernpressesprecherin. Sie steht ab sofort – gemeinsam mit Thomas Geiblinger – für alle Medienanfragen zur Verfügung. Sie ist für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns verantwortlich und Teil der Konzernkommunikation unter der Leitung von Astrid Salmhofer, Chief Communication Officer (CCO) der Wiener Stadtwerke.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Susanne Sterniczky eine profilierte und strategisch denkende Kommunikatorin gewinnen konnten, die den Newsroom und die Konzernkommunikation mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk enorm bereichern wird“, so Astrid Salmhofer.

Die erfahrene PR-Beraterin bringt über 15 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche und ein breites Netzwerk in der Medienlandschaft mit. Nach einer ersten Station im Verlagswesen folgte mehr als ein Jahrzehnt in der deutschen und österreichischen Agenturlandschaft, zuletzt als Senior Consultant in einer führenden Wiener Kommunikationsagentur. Dort betreute sie erfolgreich namhafte Institutionen und Unternehmen aus den Bereichen Energie, Infrastruktur, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen strategische Beratung, Medienarbeit, Issue Management, Kampagnen, Krisen- und Nachhaltigkeitskommunikation.

Die gebürtige Burgenländerin studierte Politikwissenschaft sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an den Universität Wien und Hamburg. Zudem folgte eine Weiterbildung in Business Sustainability Management an der University of Cambridge.

Foto von Susanne Sterniczky finden Sie hier.

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit rund 18.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Thomas Geiblinger
Konzernpressesprecher Wiener Stadtwerke
Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien
M +43 (0)664 8848 10 20
thomas.geiblinger@wienerstadtwerke.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP

