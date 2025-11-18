  • 18.11.2025, 09:48:03
  • /
  • OTS0032

Österreichische Lotterien erneut mit „Beruf und Familie“-Zertifikat ausgezeichnet

Staatlich anerkanntes Gütezeichen bestätigt zum vierten Mal die familienfreundliche Ausrichtung des Unternehmens.

Wien (OTS) - 

Die Österreichischen Lotterien haben im Rahmen des Audits „Beruf und Familie“ erneut das staatlich anerkannte Gütezeichen für familienfreundliche Arbeitgeber erhalten. Die Rezertifizierung wurde bereits zum vierten Mal vergeben und unterstreicht die langjährige Verpflichtung des Unternehmens, Beruf und Privatleben bestmöglich miteinander zu vereinbaren.

Die Erstzertifizierung erfolgte bereits 2011. Seither setzen die Österreischischen Lotterien kontinuierlich Maßnahmen, um Mitarbeitenden eine ausgewogene Work-Life Balance zu ermöglichen. Dazu zählen unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit ohne Kernzeit), Home-Office-Möglichkeiten, Roadmaps für Karenzmanagement und Pflege von Angehörigen sowie die kostenlose externe Beratungshotline „Keep Balance“ (in Kooperation mit dem Hilfswerk Österreich) für berufliche und private Belastungssituationen. Diese familienfreundlichen Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in internen Befragungen wie „Great Place to Work“ wider.

Die feierliche Zertifikatsverleihung erfolgte am 12. November durch Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.

Birgit Schmöller, Managing Director Human Resources, betonte „Damit Familie und Erholung nicht zu kurz kommen, braucht es neben der Eigeninitiative einzelner Mitarbeitender vor allem entsprechende Rahmenbedingungen. Wir arbeiten daher laufend an der Umsetzung neuer Maßnahmen, um für bestehende und auch neue Beschäftigte ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wir sind sehr stolz auf die erneute Auszeichnung, die zeigt, dass wir kontinuierlich an der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben arbeiten.“

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Managing Director Corporate Communications
Patrick Minar
Telefon: +43 (1) 79070 - 31900
E-Mail: patrick.minar@lotterien.at
Website: https://www.lotterien.at https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright