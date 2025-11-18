TierQuarTier Wien lädt zur Adventfeier am 20. Dezember 2025

Wien (OTS) -

Das TierQuarTier Wien lädt am 20. Dezember von 15:00 bis 18:00 Uhr zu einer stimmungsvollen Adventfeier in das Tierheim im 22. Bezirk ein. Besucher*innen dürfen sich auf einen warmherzigen, vorweihnachtlichen Nachmittag freuen. Mit stimmungsvoller Chormusik, kulinarischen Kleinigkeiten und exklusiven Einblicken in das Tierheim der Stadt.

Mit Punsch, Maroni und knusprigen Bratkartoffeln ist auch kulinarisch für Adventstimmung gesorgt. Für den musikalischen Höhepunkt sorgt der Chor Cantus Iuvenis, der mit seinem feierlichen Programm den Nachmittag stimmungsvoll untermalt.



Blick hinter die Kulissen: Führungen & Informationen zu Vergabetieren

Neben dem weihnachtlichen Rahmenprogramm bieten Mitarbeiter*innen des TierQuarTiers exklusive Führungen durch das Tierheim an. Dabei können der Katzen-, Hunde- und Kleintierbereich besichtigt werden. Die Besucher*innen erfahren dabei nicht nur mehr über unsere aktuellen Vergabetiere und den Ablauf einer verantwortungsvollen Adoption, sondern erhalten auch einen umfassenden Einblick in unsere tägliche Tierschutzarbeit - von der medizinischen Versorgung bis hin zur individuellen Betreuung unserer Schützlinge.

Wie jedes Jahr gilt: Am Samstag kurz vor Weihnachten findet im TierQuarTier keine direkte Tiervergabe statt. Wir vereinbaren gerne Termine für ein späteres Kennenlernen, möchten jedoch verhindern, dass Tiere als Weihnachtsgeschenke unter dem Baum landen. Verantwortungsvolle Adoption hat für uns oberste Priorität.

Nur mit Anmeldung – limitierte Plätze

Um einen angenehmen Ablauf zu gewährleisten, ist die Teilnahme nur gegen vorherige Anmeldung und die Buchung eines Führungsslots möglich. Die Veranstaltung wird bewusst klein und persönlich gehalten, damit wir auf die Fragen der Besucher*innen eingehen und individuelle Einblicke geben können. Tickets sind ab sofort über die Website des TierQuarTiers Wien erhältlich – der Ticketpreis gilt als Spende und kommt direkt unseren Tierheimtieren zugute. Zu den Tickets: https://www.tierquartier.at/vortraege-und-veranstaltungen/

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.