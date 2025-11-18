Neuer Vorstand bei den rechtswissenschaftlichen Verlagen

Wien (OTS) -

Die „Arbeitsgemeinschaft rechts- und staatswissenschaftlicher Verlage“ (ARSV) ist eine freiwillige Branchenvertretung. Sie soll die gemeinsamen Interessen der einschlägigen Verlage nach innen und nach außen wahren und fördern und wurde bereits 1910 gegründet.

Nach dem Tod des Langzeitvorsitzenden Hans Dieter Beck musste der Vorstand kürzlich neu gewählt werden. Vorsitzender ist jetzt Joachim Schmidt vom Erich Schmidt Verlag in Berlin. Zu einem der weiteren vier Vorstandsmitglieder wurde Wolfgang Pichler (MANZ) gewählt.

Bislang lag der Schwerpunkt der ARSV traditionell in Themen wie Buchpreisbindung oder Mehrwertsteuersatz. Jetzt dominieren rechtliche Themen rund um die Nutzung künstlicher Intelligenz. Je nach Position können die Standpunkte von Verbänden, Verlagen und LegalTech-Unternehmen dabei stark abweichen. „Es wird daher in nächster Zeit darum gehen, den Meinungsaustausch zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmer und ihren Interessenvertretungen zu etablieren und zu fördern“, so Wolfgang Pichler. Er vertritt MANZ nicht nur in der ARSV, sondern auch im Legal Tech Verband Deutschland.