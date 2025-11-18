BIO AUSTRIA: 10 Jahre Bio-Vielfalt am Teller beim ART ADVENT am Karlsplatz

Wien (OTS) -

2025 feiert der ART ADVENT am Wiener Karlsplatz ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren trägt der Adventmarkt die Bio-Zertifizierung für sein gesamtes gastronomisches Angebot und ist damit im Bereich von Großveranstaltungen beispielgebend. Beinahe ausnahmslos alle Speisen und Getränke, die am Markt von den Gastronomie-Betrieben angeboten werden, stammen aus biologischer Landwirtschaft.* „ Dass Art Advent mit der Bio-Zertifizierung in Zeiten von Klimawandel und Rohstoffkrisen bereits vor zehn Jahren einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Weg eingeschlagen hat, erfüllt uns mit Stolz. Wir freuen uns sehr, dass unsere Besucher:innen dieses Angebot vom ersten Moment an so positiv aufgenommen haben ", sagt Karl Trabe, Obmann des Veranstalters divina art. Der ART ADVENT öffnet am 21. November seine Tore.

Erfolgreiche Partnerschaft mit BIO AUSTRIA

Die Umstellung des Gastronomie-Angebotes auf Bio wurde in enger Zusammenarbeit mit BIO AUSTRIA, dem Verband der Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs, umgesetzt. BIO AUSTRIA verfügt über das notwendige Netzwerk und Know-how, um eine reibungslose Umsetzung solcher Projekte zu gewährleisten. „ Solche Projekte sind für uns besonders wertvoll, weil sie zeigen, dass Bio auch bei Großveranstaltungen funktioniert und von den Konsumentinnen und Konsumenten sehr gut angenommen wird. Der ART ADVENT ist ein Paradebeispiel dafür, wie nachhaltiger Genuss in der Praxis aussehen kann ", betont BIO AUSTRIA Obfrau Barbara Riegler.

Vorzeigeprojekt mit Impulswirkung

Als größter Bio-Verband Europas mit mehr als 12.000 landwirtschaftlichen Mitgliedsbetrieben konnte BIO AUSTRIA die notwendigen Strukturen für diese erfolgreiche Umsetzung zur Verfügung stellen. „ Dass bereits vor zehn Jahren dieser nachhaltige und ressourcenschonende Weg eingeschlagen wurde, ist vorbildlich. Solche Leuchtturmprojekte brauchen wir mehr. Sie machen Bio erlebbar und schaffen Vertrauen in unsere Qualität ", so Riegler. Der Adventmarkt am Karlsplatz fungiert seit 2016 als Inspiration für andere Veranstalter, die sich ebenfalls für Bio-Qualität entschieden haben.

Transparenz und Qualitätssicherung

Die Bio-Qualität der Speisen und Getränke am Adventmarkt ist durch strenge Kontrollen und die Zertifizierung durch die staatlich akkreditierte Kontrollstelle Austria Bio Garantie sichergestellt. Besucherinnen und Besucher können mittels Foto-Galerien in den einzelnen Gastro-Ständen nachvollziehen, welche BIO AUSTRIA Bäuerinnen und -Bauern bzw. BIO AUSTRIA Partner die hochwertigen Bio-Zutaten für die Gerichte hergestellt haben. „ Damit werden die Produzentinnen und Produzenten und deren Lebensmittel vor den Vorhang geholt und Wertschätzung für die besondere Bio-Qualität gefördert ", betont Riegler abschließend.

* Ausnahmen sind etwa bei Lebensmitteln möglich, die derzeit nachweislich nicht in biologischer Qualität erhältlich sind. Alle Ausnahmen sind vor Ort ausgewiesen.

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at