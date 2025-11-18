  • 18.11.2025, 09:07:34
RTLZWEI: Erfolgreicher Start in die Woche - 5,6 % Tagesmarktanteil

Die erst 18-jährige Ally hat niemanden, der ihr hilft, Abhängigkeit und Obdachlosigkeit hinter sich zu lassen: Ihre Mutter stirbt vor zwei Jahren, Allys Vater konsumiert bis heute selbst harte Drogen. Mit zwölf probiert Ally erstmals Crack, mit dreizehn bricht sie die Schule ab und landet auf der Straße
München, 18.11.2025 (OTS) - 

München, 18.11.2025 (ots)

  • Vorabend: "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 11,2 % MA (14-49)
  • "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 3,9 % MA (14-49)
  • RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,6 % (14-49)

RTLZWEI startete am gestrigen Montag erfolgreich in die neue Woche: Mit 5,6 % Tagesmarktanteil (14-49) erzielte der Sender einen sehr guten Wert über dem Senderschnitt.

Zu diesem Erfolg trugen maßgeblich die Sozialreportagen am Nachmittag und am Vorabend ab 16 Uhr bei: Mit 11,2 % MA ("Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"), 9,8 % MA ("Hartz Rot Gold") und 8,5 % MA (ebenfalls "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken") begeisterten die Factual Formate das werberelevante Publikum.

In der Primetime erzielte die Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit einer neuen Folge aus dem Ruhrgebiet zunächst 3,9 % Marktanteil (14-49). Im Anschluss konnte sich eine Wiederholung aus Frankfurt auf 5,5 % MA steigern.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 17.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 18.11.2025

