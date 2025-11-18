Wien (OTS) -

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A lädt anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 zur Pressekonferenz im Presseclub Concordia ein, um seine, durch zahlreiche Prominente unterstützte Petition vorzustellen. FEM.A macht dabei auf die ungebrochene Nachtrennungsgewalt, die Mütter und Kinder in Österreich erleiden, und die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die sie an Familiengerichten erfahren, aufmerksam.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen:

Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen

Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichte

Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen

Rednerinnen:

Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A

Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin

Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin

Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien

Wann und Wo:

25. November 2025, 9 Uhr

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien

Einladung zur Pressekonferenz „16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen“

