- 18.11.2025, 08:18:32
- /
- OTS0009
Einladung zur Pressekonferenz „16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen“
Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A lädt anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 zur Pressekonferenz im Presseclub Concordia ein, um seine, durch zahlreiche Prominente unterstützte Petition vorzustellen. FEM.A macht dabei auf die ungebrochene Nachtrennungsgewalt, die Mütter und Kinder in Österreich erleiden, und die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die sie an Familiengerichten erfahren, aufmerksam.
Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen:
- Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen
- Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichte
- Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen
Rednerinnen:
- Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen – FEM.A
- Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin
- Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin
- Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien
Wann und Wo:
25. November 2025, 9 Uhr
Presseclub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien
Einladung zur Pressekonferenz „16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen“
Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichte Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen Rednerinnen: Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerziehrinnen – FEM.A Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien
Datum: 25.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 1
1010 Wien
URL: https://concordia.at/16-tage-gegen-gewalt-an-alleinerzieherinnen/
Rückfragen & Kontakt
Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A
Andrea Czak, MA
Geschäftsführende Obfrau
Telefon: +43 6991 9710306
E-Mail: andrea.czak@verein-fema.at
Website: https://verein-fema.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEM