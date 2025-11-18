ARBÖ: Jubiläum der Vienna Comic Con, Electric Callboy Konzert und Christkindlmärkte sorgen am Wochenende für starkes Verkehrsaufkommen

Wien (OTS) -

Laut ARBÖ Informationsdienst wird das kommende Wochenende in Wien und ausgewählten Städten in Österreich durch mehrere Großveranstaltungen geprägt, die für erhöhtes Verkehrsaufkommen und volle Parkanlagen sorgen. Die VIECC Vienna Comic Con feiert am 22. und 23. November 2025 ihr zehnjähriges Jubiläum und zieht besonders viele Besucherinnen und Besucher an. Gleichzeitig findet am Samstagabend das Konzert der Band Electric Callboy in der Wiener Stadthalle statt. Zusätzlich sorgen die stark frequentierten Christkindlmärkte in mehreren Städten für erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Zwtl:Vienna Comic Con 2025 – 10-jähriges Jubiläum zieht zahlreiche internationale Gäste an

Die VIECC Vienna Comic Con zieht auch heuer zahlreiche internationale Stars an. Erwartet werden Elijah Wood, Brian Krause, Clive Standen, Craig Parker, Josh Herdmann, Jessica Szohr, Kevin McNelly, Peter Williams, Manu Bennett, Lucy Martin, Ross Marquand, Ariderion, Bellatrix Aiden, Gehe, Sai Westwood, LazerLiz, Shunsuke, Sweet Angel, Timber Cosplay und Yaya Han. Aufgrund des Jubiläums wird mit einem besonders großen Besucherandrang gerechnet. Staus werden vor allem im Bereich des Messegeländes in der Leopoldstadt auftreten. Als Parkmöglichkeit steht das Parkhaus A in der Nordportalstraße 172 zur Verfügung. Anwohnerparkplätze dürfen nicht benutzt werden, da ansonsten Strafen drohen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, besonders geeignet ist die U2, die direkt beim Messegelände hält.

Zwtl: Electric Callboy gastiert in der Wiener Stadthalle

Auch die Wiener Stadthalle wird am Samstag, dem 22. November 2025, stark besucht sein. Electric Callboy gastieren im Rahmen ihrer Tanzneid Welttournee in der Halle D, Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Gespielt werden voraussichtlich bekannte Hits wie Hypa Hypa, We Got the Moves, Pump It und Hymn of the Falling Man. Zusätzlich wird erwartet, dass die Band ihre neue Single Tanzneid erstmals live präsentiert. Vor Konzertbeginn sowie nach Veranstaltungsende ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders betroffen sind der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße, Teile des Nibelungenviertels und umliegende Straßenzüge. Hierbei ist zu beachten das keine Anwohnerparkplätze benutzt werden. Als Alternativen bieten sich die Stadthallengarage, die Parkgaragen der Lugner City sowie jene beim Westbahnhof an. Öffentlich ist die Stadthalle bequem mit der U6, den Straßenbahnen 6, 9, 18 und 49 sowie der Buslinie 48A erreichbar.

Zwtl: Christkindlmärkte mit hohem Besucheransturm sorgen für Verkehrsbehinderungen

Die bereits geöffneten Christkindlmärkte tragen ebenfalls zu starkem Verkehrsaufkommen bei. Besonders frequentiert sind der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, die Märkte beim Schloss Schönbrunn, im Alten AKH und am Spittelberg sowie in den restlichen Bundesländern. Rund um diese Märkte ist mit Staus, vollen Parkplätzen und starkem Fußgängerverkehr zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer ein Heißgetränk genießt, sollte auf Alkohol am Steuer unbedingt verzichten.

Wer am kommenden Wochenende in Wien unterwegs ist, sollte die stark belasteten Bereiche rund um die Messe und die Stadthalle möglichst meiden oder frühzeitig ausweichen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Laufend aktuelle Informationen zu Staus, Sperren und Baustellen liefern der ARBÖ Verkehrsservice sowie der ORF Teletext, der ebenfalls auf die ARBÖ Verkehrsmeldungen zugreift.

Der ARBÖ weist außerdem darauf hin, dass in mehreren Bundesländern winterliche Fahrbedingungen erwartet werden. Glatteis und möglicher Schneefall können die Straßen rutschig machen. Fahrzeuge müssen daher entsprechend der Winterreifenpflicht ausgerüstet sein, um gefährliche Situationen zu vermeiden.