Flughafen Wien AG: Weiteres Wachstum – Auch in Q1-3/2025 ein Plus bei Passagieren, Umsatz und Gewinn

Flughafen Wien (OTS) -

Passagierwachstum in Q1-3/2025: 32,9 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe (+4,0%), 24,6 Mio. Passagiere (+1,9%) am Standort Wien-Schwechat

Positive finanzielle Entwicklung in Q1-3/2025: Umsatz +6,7% auf Ꞓ 845,5 Mio., EBITDA +2,4% auf Ꞓ 377,1 Mio. und EBIT +3,8% auf Ꞓ 278,8 Mio.

Periodenergebnis steigt um 4,2% auf Ꞓ 215,7 Mio.

Mit rund Ꞓ 300 Mio. deutlich gestiegene Investitionen – neues Hotel mit 510 Zimmern eröffnet um den Jahreswechsel

Wachstum bei Verkehrsentwicklung im Oktober 2025: 4,1 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe (+6,7%) und 3,1 Mio. Passagiere am Standort Wien (+3,7%)

Finanz- und Verkehrs-Guidance für 2025 unverändert

„Auch 2025 bringt Wachstum und positive Finanzkennzahlen trotz spürbarer Kostensteigerungen und Druck auf die Produktivität – 2026 wird herausforderndes Jahr, deshalb Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm – mehrjährig geplantes Investitionsprogramm wird fortgesetzt“

„Auch in den ersten drei Quartalen 2025 konnte unser Unternehmen wachsen und eine positive wirtschaftliche Bilanz erzielen – mit einem Umsatz-Plus von 6,7% und einem 4,2% höheren Nettoergebnis. Die spürbaren Kostensteigerungen drücken aber auf die Produktivität, deshalb wird für das herausfordernde Jahr 2026, als auch in Reaktion auf die Senkung der Flughafentarife um bis zu 4,6% und Passagierrückgänge im Low Cost-Bereich, ein Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm notwendig. Ungeachtet dessen setzt der Flughafen Wien sein mehrjährig geplantes Investitionsprogramm weiter fort: Alleine 2025 investieren wir rund 300 Mio. Euro in die Airport-Standorte Wien und Malta und stärken damit die Wertschöpfung in der gesamten Region. Das neue Hotel mit 510 Zimmern wird um den Jahreswechsel seinen Betrieb aufnehmen“, hält Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

„Gute Passagierentwicklung in Wien, starkes Wachstum in Malta und Kosice – Prognose für 2025 wird aus heutiger Sicht eingehalten – Flughafen Wien pünktlichster Airport Europas in seiner Kategorie“

„Passagierseitig wird es ein gutes Jahr für den Flughafen Wien: In den ersten drei Quartalen verzeichnen wir 24,6 Mio. Fluggäste in Wien (+1,9%) und 32,9 Mio. Reisende (+4,0%) in der gesamten Gruppe. Das Wachstum setzt sich im Oktober fort und besonders stark legen unsere Beteiligungen zu: Malta mit +16,7% Passagierplus, Kosice mit +15,7% und Wien mit +3,7% mehr Fluggästen. Besonders gut entwickelt sich aktuell der Flugverkehr in den Fernen Osten durch Neu- und Wiederaufnahmen von Scoot, ANA und Hainan Airlines. Vorsichtig optimistisch blicken wir trotz Kapazitätsrückgängen bei Ryanair und Wizz Air auch in die Zukunft: Austrian Airlines hat für den Sommerflugplan 2026 zusätzliche Kapazitäten angekündigt, Etihad stockt ihre Frequenzen nach Abu Dhabi auf, SAS ist wieder zurückgekehrt und Condor erweitert bereits ihre Frequenzen nach Frankfurt. Für unsere Kunden punkten wir vor allem mit hoher Servicequalität: Aktuell sind wir in unserer Kategorie (+30 Mio. Passagiere) Europas pünktlichster Airport und ab 2027 bieten wir unseren Fluggästen mit der neuen Terminal-Süderweiterung ein neues und hochqualitatives Aufenthaltserlebnis mit vielen neuen Shopping- und Gastronomieangeboten, komfortablen Lounges, einer topmodernen Sicherheitskontrolle und vieles mehr“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Jänner bis September 2025: 24,6 Mio. Passagiere am Standort Wien

Gegenüber dem Vorjahr legten die Verkehrszahlen in Q1-3/2025 zu: Von Jänner bis September 2025 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 32.880.875 Passagiere (+4,0%). Am Standort Wien konnte ein Plus von 1,9% auf 24.572.482 Passagiere verzeichnet werden. Die Zahl der Flugbewegungen nahm von Jänner bis September 2025 um 2,4% auf 181.597 Starts und Landungen zu. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag in den ersten drei Quartalen bei 80,2%, dies entspricht einem Rückgang um 0,8%p gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 233.233 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +7,8%). Der Flughafen Malta verzeichnete in Q1-3/2025 einen starken Passagieranstieg auf 7.639.400 Reisende (+10,8%). Der Flughafen Kosice erzielte ein Passagierwachstum von 9,7% auf 668.993 Reisende.

Q1-3/2025: Umsatzplus auf Ꞓ 845,5 Mio. (+6,7%) und Anstieg bei Periodenergebnis auf Ꞓ 215,7 Mio. (+4,2%)

In Q1-3/2025 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von Ꞓ 845,5 Mio., was einem Anstieg um 6,7% gegenüber dem Q1-3/2024 (Ꞓ 792,5 Mio.) entspricht. Zunehmender Kostendruck, insbesondere steigende Personalkosten, drückten in der abgelaufenen Periode die Profitabilität des FWAG-Konzerns. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf Ꞓ 377,1 Mio. (Q1-3/2024: Ꞓ 368,1 Mio.) und das EBIT stieg auf Ꞓ 278,8 Mio. (Q1-3/2024: Ꞓ 268,7 Mio.). Die EBITDA-Marge lag mit 44,6% um 1,9%p unter der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist in Q1-3/2025 auf Ꞓ 215,7 Mio. (Q1-3/2024: Ꞓ 207,0 Mio.) gestiegen. Hauptverantwortlich für die positive Fortsetzung der Finanzergebnisse waren das solide Passagierwachstum sowie eine gute Entwicklung der Non-Aviation Bereiche. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fiel aufgrund von deutlich gestiegenen Steuerzahlungen auf Ꞓ 268,0 Mio. (Q1-3/2024: Ꞓ 322,1 Mio.).

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Segmente

Die Umsätze des Segments Airport stiegen in Q1-3/2025 im Vergleich zum Vorjahr auf Ꞓ 403,7 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf Ꞓ 126,1 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen im Vergleich zum Q1-3/2024 einen Anstieg auf Ꞓ 147,3 Mio., das Segment-EBIT ist positiv mit Ꞓ 8,4 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz im Q1-3/2025 im Vergleich zum Vorjahr auf Ꞓ 160,3 Mio. und das Segment-EBIT auf Ꞓ 72,1 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen in Q1-3/2025 im Vorjahresvergleich auf Ꞓ 118,5 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf Ꞓ 62,7 Mio.

Investitionen

In Q1-3/2025 wurden in Summe Ꞓ 199,5 Mio. (Q1-3/2024: Ꞓ 131,0 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Süderweiterung mit Ꞓ 95,6 Mio. Am Flughafen Malta wurden in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt Ꞓ 42,2 Mio. investiert.

Prognose für Passagierentwicklung 2025: Rund 42 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

Die Guidance für 2025 bleibt unverändert aufrecht: Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien rund 32 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2025 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) rund 42 Mio. Reisende.

Finanz-Guidance 2025

Der Flughafen Wien geht für die Gruppe weiterhin davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund Ꞓ 1.080 Mio., ein EBITDA von rund Ꞓ 440 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund Ꞓ 230 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2025 werden bei rund Ꞓ 300 Mio. erwartet. Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt.

Verkehrsentwicklung Oktober 2025

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,1 Mio. Passagieren im Oktober 2025

Im Oktober 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen Anstieg auf 4.093.506 Reisende (+6,7% zu Oktober 2024).

Standort Wien: 3,1 Mio. Passagiere im Oktober 2025

Am Standort Flughafen Wien legte das Passagieraufkommen im Oktober 2025 um 3,7% auf 3.064.591 Reisende zu.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere betrug in Wien 2.350.543 (+4,5%), die Zahl der Transferpassagiere stieg leicht um 0,2% auf 697.618. Die Flugbewegungen verzeichneten im Oktober 2025 einen Anstieg auf 22.289 (+2,1%) Starts und Landungen. Die Fracht bewegt sich mit 28.503 Tonnen rund -3,1% unter dem Vorjahr.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Oktober 2025 stieg nach Westeuropa auf 1.041.453 Reisende (+1,4% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Oktober 2025 insgesamt 245.685 Passagiere (-0,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 49.528 Reisende (-6,4%) und nach Afrika 39.772 (+6,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Oktober 2025 insgesamt 94.538 Passagiere (+44,2%) und in den Fernen Osten 69.149 Reisende (+15,8%).

Die Flughafen Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahr einen starken Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 978.445 (+16,7%). Der Flughafen Kosice legte auf 50.470 (+ 15,7%) Passagiere zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Oktober 2025: +2,1% in Wien und +4,3% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Oktober 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 2,1% auf kumuliert 27.637.073 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis Oktober 2025 um 6,5% auf 261.735 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,3% auf 36.974.381 Reisende.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich im beiliegendem PDF.

Der Bericht der Flughafen Wien AG über Q1-3/2025 vom 01. Jänner bis 30. September 2025 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafen sowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist unter http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_bericht abrufbar.