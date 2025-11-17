Manfred Juraczka legt Mandat im Wiener Landtag zurück

Wien (OTS) -

Manfred Juraczka wird sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurücklegen. Nach vielen Jahren in führender Verantwortung – als Parteiobmann der Wiener Volkspartei, Klubobmann und Landtagspräsident – schließt er dieses Kapitel dankbar ab und schlägt einen neuen Weg ein.

In den vergangenen Jahren prägte Juraczka die politische Arbeit in Wien konsequent von der Oppositionsseite aus. Er trug wesentlich zur Stärkung der parlamentarischen Arbeit der Wiener Volkspartei bei, durch sein Engagement wurde insbesondere der demokratische Diskurs in der Stadt gefördert und konstruktive Impulse für die Entwicklung Wiens eingebracht.

Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß danken Juraczka herzlich für sein langjähriges Wirken: „Manfred Juraczka hat die Wiener Volkspartei über viele Jahre entscheidend geprägt. Sein Einsatz, seine Erfahrung und seine Verlässlichkeit verdienen höchsten Respekt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“