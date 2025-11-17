PALLAS CAPITAL Corporate Solutions berät Elektronik Printing GmbH beim Verkauf an Simplifia Groupe SAS, Teil von CAPZA.

Wien | Mils | Lyon | Paris (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat die Gesellschafter der Elektronik Printing GmbH erfolgreich beim Verkauf an die Simplifia Groupe SAS beraten, um eine geregelte Nachfolge sicherzustellen.

Elektronik Printing mit Sitz in Mils, Tirol, ist ein spezialisiertes Systemhaus und umfassender Lösungsanbieter für die Bestattungsbranche. Seit 1995 betreut der Marktführer über 900 Kunden in der DACH-Region mit maßgeschneiderten Lösungen, die Druck, Technik und digitale Medien miteinander verbinden. Die Gründer Walter und Hubert Mair haben mit der Simplifia einen strategischen Partner gefunden, der produkt- und marktseitig eine ideale Ergänzung zu Elektronik Printing darstellt.

Simplifia ist ein führendes europäisches Unternehmen für innovative digitale Produkte und Dienstleistungen für Bestattungsunternehmen und Familien. Jährlich unterstützt Simplifia über 1.600 Kunden und rund 210.000 Familien in ganz Europa. Capza, eine französische Private-Equity Plattform, hält eine Minderheitsbeteiligung an Simplifia und unterstützt das Unternehmenswachstum. Der Erwerb von Elektronik Printing stellt für Simplifia einen strategisch wichtigen Schritt dar, um die Präsenz in der DACH-Region aufzubauen und das bereits in Frankreich etablierte ERP-System für Bestattungsunternehmen am deutschsprachigen Markt auszurollen. Maxime Nory, CEO und Mitbegründer von Simplifia sagt: „Die Partnerschaft mit Elektronik Printing ist für uns sehr spannend. Wir haben in unseren jeweiligen Ländern einen sehr ähnlichen Weg zurückgelegt und teilen die gleiche Vision: die Bestattungsbranche mit neuen Lösungen zum Nutzen sowohl der Bestattungsunternehmen als auch der Familien zu modernisieren. Die Lösungen, die Elektronik Printing bereits entwickelt hat, sind beeindruckend. Wir sind gespannt, wie sie in anderen Ländern eingesetzt werden können und wie wir zum österreichischen und deutschen Markt beitragen können.“

Für die Elektronik Printing stellt diese Transaktion einen signifikanten Meilenstein dar, da die Kundenbasis durch die Partnerschaft und der digitalen Komplettlösung, profitieren kann. Während das bestehende Team unverändert bleibt, werden die beiden Gründer und Altgesellschafter ebenfalls weiter zur Verfügung stehen und die nächsten Wachstumsschritte begleiten. Walter Mair, ehemaliger Gesellschafter der Elektronik Printing: „Mit der Simplifia Group haben wir einen perfekten Partner gefunden. Die Werte der Elektronik Printing (Qualität, Innovation, Verlässlichkeit, zukunftsorientiert) sehen wir genau so bei der Simplifia. Die Produktpaletten von beiden Firmen ergänzen sich perfekt und damit haben wir gemeinsam ein einzigartiges Angebot für die Bestattungsbranche in ganz Europa. Wir freuen uns, gegenseitig die Markteintritte und Synergie im Dachraum und in Frankreich zu begleiten. Bei der PALLAS CAPITAL mit dem gesamten Team möchten wir uns für die professionell sehr umfangreiche Unterstützung in den letzten 8 Monaten bedanken. Der gleiche Dank gilt auch für die rechtliche Beratung durch Schindler Attorneys mit Florian Cvak und Team."

Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL Corporate Solutions von Maximilian Baar-Baarenfels und Hans Lassen (Managing Partner) sowie Hanna Spolwind (Associate Execution), Christian Wolff (Senior Analyst Execution) und Simon Kunz (Analyst Business Development) begleitet. PALLAS CAPITAL unterstützte die Gesellschafter der Elektronik Printing umfassend in allen Phasen des Verkaufsprozesses. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm Schindler Attorneys mit Florian Cvak.