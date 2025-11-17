Führungsspitze der Wirtschaftsagentur Wien komplett

Wien (OTS) -

Das Präsidium der Wirtschaftsagentur Wien, der größten heimischen Standortagentur, hat gestern Nachmittag der Bestellung von Manfred Juraczka als zweiten Geschäftsführer zugestimmt. Er wird an der Seite von Dominic Weiss, dem Leiter der Geschäftsstelle, den Wirtschaftsstandort Wien aktiv weiterentwickeln und stärken.

„Es freut mich, dass die Führungsspitze der Wirtschaftsagentur wieder vollständig ist“, sagt Barbara Novak, Wirtschafts- und Finanzstadträtin sowie Präsidentin der Wirtschaftsagentur Wien. „In Zusammenarbeit mit Dominic Weiss wird Manfred Juraczka die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts auf Basis des Wiener Regierungsprogramms konsequent vorantreiben. Dafür steht ein professionelles Team von Expertinnen und Experten bereit. Die erfolgreiche Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsagentur Wien ist von entscheidender Bedeutung für die Stadt und alle Unternehmen, um Arbeitsplätze und Lebensqualität zu sichern.“

Ebenso erfreut zeigt sich Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien und langjähriges Mitglied im Präsidium der Wirtschaftsagentur Wien: „Ein Viertel der Wirtschaftsleistung Österreichs wird am Standort Wien erzielt. Umso wichtiger ist seine laufende Weiterentwicklung. Manfred Juraczka vereint große politische Erfahrung mit wirtschaftlichem Know-how und kann beides nun zum Wohle unseres Wirtschaftsstandorts einbringen.“

Die Bestellung des 56-Jährigen erfolgte nach dem vorzeitigen Ausscheiden des bisherigen zweiten Geschäftsführers der Wirtschaftsagentur Wien. Juraczka verfügt über langjährige Erfahrung in der Bundes-, Landes- und Bezirkspolitik und wirkte zuletzt als 3. Landtagspräsident in Wien. Der studierte Publizist und Politikwissenschaftler war in der Privatwirtschaft in verschiedenen Funktionen tätig, so auch als Geschäftsführer des Fontana Resort. „Als gebürtiger Wiener ist es mir ein Anliegen, aktiv an der weiteren Attraktivierung unserer Stadt für Unternehmen, Talente und Innovationen mitzuwirken. Ich freue mich darauf, meine langjährigen Erfahrungen in Wirtschaft und Stadtpolitik einzubringen und mit dem erfahrenen Team der Wirtschaftsagentur Wien den Wirtschaftsstandort lokal und international zu stärken.“

Manfred Juraczka ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er tritt seine Funktion bei der Wirtschaftsagentur Wien am 18. November an.

Über die Wirtschaftsagentur Wien

Die Wirtschaftsagentur Wien wurde 1982 gegründet und hat sich vom 10-Mitarbeiter*innen-Betrieb zu einer Expert*innen- Organisation von rund 200 Personen entwickelt. Als Standortagentur der Stadt Wien entwickelt und stärkt sie den Wirtschaftsstandort, indem sie in der Stadt tätige Unternehmen fördert, unterstützt und vernetzt. Sie bewirbt die Vorteile des Wirtschaftsstandorts weltweit, siedelt internationale Unternehmen an und hilft bei ihrem Start in Wien. Für Industrie, Gewerbe und Life Sciences stellt die Wirtschaftsagentur Wien moderne Flächen bereit. Durch ihre Aktivitäten treibt die Wirtschaftsagentur Wien Nachhaltigkeit, Innovation, Lebensqualität und Diversität am Wirtschaftsstandort Wien voran.