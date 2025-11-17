AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung um 10.00 Uhr im Parlament

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag, 18. November 2025 tritt um 10.00 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

11.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Vizekanzler Andreas Babler, Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger und Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Ort: Auditorium, Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Einlass über den Haupteingang des Parlaments ab 10.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

