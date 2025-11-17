AVISO PK Studienpräsentation: Analyse der Armutsdiskurse in Österreich

Wien (OTS) -

Während bestimmte Bilder von Armut in der Vorweihnachtszeit im Sinne der Wohltätigkeit eine Bühne bekommen, wird das Thema übers Jahr kaum oder nur sehr polarisierend dargestellt. Die Studie „Armutsdiskurs und Narrative in Österreich“ hat ein ganzes Jahr lang die Berichterstattung heimischer Printmedien analysiert. Und die Frage gestellt, in welchem Kontext Armut in Österreich dargestellt wird, welche Erzählmuster es gibt, wer zu Wort kommt und worüber geschwiegen wird.

Präsentation mit:

Maria PERNEGGER, Media Affairs, Studienleiterin.

Susanne MAURER-ALDRIAN, LebensGroß.

Martin SCHENK, Die Armutskonferenz.

Norman WAGNER, Arbeiterkammer Wien.

