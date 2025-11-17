  • 17.11.2025, 15:24:34
International geehrt : Prof. Dr. med. Dietmar Jürgen Daichendt erhält Ehrendoktorwürde für Pionierleistungen in Osteopathie und Manueller

Wien - München (OTS) - 

Unter dem Ehrentitel Dr. h. c. verlieh die slowakische Universität anlässlich einer feierlichen Zeremonie an der Technischen Universität Wien einstweilen den Ehrendoktorgrad an Prof. Dr. med. Dietmar Jürgen Daichendt.

Mit dieser Auszeichnung würdigt die verleihende Institution nicht nur eine herausragende wissenschaftliche und klinische Laufbahn, sondern insbesondere die einzigartigen akademischen Meilensteine, die Prof. Dr. Daichendt in Deutschland gesetzt hat: Er war Erstberufener auf die Professur "Chirotherapie und Osteopathie" (2011) sowie - drei Jahre später - auf die Professur "Osteopathische und Manuelle Medizin" (2013) und markiert damit eine wegweisende Entwicklung in den Fachgebieten der osteopathischen und manuellen Medizin in Deutschland.

Geboren am 27. Juli 1967 in Hermannstadt (Sibiu), Rumänien, studierte Dietmar Daichendt Zahnmedizin und anschließend Humanmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Nach seiner Promotion an der Ruhr-Universität Bochum begann er seine klinische Laufbahn in den Fachgebieten Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin.

Lehr- und Forschungstätigkeit

Prof. Daichendt engagierte sich über viele Jahre intensiv in der akademischen Lehre: So war er über 14 Jahre Lehrbeauftragter an der LMU München im Bereich Allgemeinmedizin. Weitere Stationen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit waren die Hochschule für Gesundheit und Sport Berlin sowie die Steinbeis-Hochschule Berlin, wo er insbesondere als Professor für Manuelle Medizin und Osteopathie wirkte. Diese akademischen Engagements unterstreichen seinen Einsatz, komplementärmedizinische und manuelle Verfahren in die hochschulische Medizin-Lehre und Forschung zu integrieren.

Funktionär und Gestalter

Seit über zwei Jahrzehnten bekleidet Prof. Daichendt das Amt des Präsidenten der Deutsche Gesellschaft für Chirotherapie und Osteopathie (DGCO) - Deutschlands mitgliederstärkster ärztlicher Fachgesellschaft in den Fachgebieten Chirotherapie und Osteopathie. Unter seiner Führung hat die DGCO zahlreiche Kongresse, Fortbildung und Qualitätsinitiativen etabliert, um die manuelle Medizin in Deutschland wissenschaftlich zu verankern und weiterzuentwickeln.

Klinik und Praxis

Parallel zur akademischen Laufbahn betreibt Prof. Daichendt eine hoch spezialisierte ärztliche Tätigkeit mit Schwerpunkt Osteologie und Bewegungsapparat. Er ist Gründer und Inhaber der "Praxisklinik an der Isar" (München) und leitet das Osteoporose-Diagnostik- und Therapiezentrum München. Somit verbindet er in seinem Ansatz ärztliche Allgemeinmedizin mit Manueller Medizin und Osteologie.

Bedeutung der Ehrung

Die Verleihung des Ehrendoktorats unterstreicht die überragende Bedeutung von Prof. Daichendts Lebensleistung: die Schaffung und Besetzung der ersten Professuren für Chirotherapie, Osteopathie und Manuelle Medizin in Deutschland, die konsequente Verankerung dieser Fachgebiete in Lehre, Forschung und medizinischer Versorgung sowie sein langjähriges Engagement als wissenschaftlicher Gestalter. Diese Auszeichnung wird an der TU Wien zum Ausdruck gebracht - als internationales Zeichen der Anerkennung für eine deutschsprachige Medizin-Pionierleistung.

Die TU Wien bietet mit dieser Verleihung eine würdige Bühne, auf der die internationale Bedeutung und das nationale Signal der Ehrung klar sichtbar werden: Ein deutscher Arzt und Wissenschaftler, der erfolgreich Brücken schlägt zwischen Hochschullehre, klinischer Praxis und Fachgesellschaft - ausgezeichnet durch eine slowakische Universität im Rahmen einer Veranstaltung in Wien.

Wir gratulieren Prof. Dr. med. Dietmar Jürgen Daichendt herzlich zu dieser hochverdienten Ehrung und freuen uns darauf, wie seine Arbeit weiterhin Impulse in der manuellen Medizin setzen wird.

Rückfragen & Kontakt

Deutsche Gesellschaft für Chirotherapie und Osteopathie e. V.
Pressestelle Denise Drechsler
Pienzenauerstraße 14
D - 81679 München
E: info@dgco.de
T: 0049(0)89-99013888

