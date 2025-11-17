Presseeinladung zur Eröffnung der Christbaumsaison 2025

St. Pölten (OTS) -

Die ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten lädt zu einer Pressekonferenz ein:

am 26. November um 9.30 Uhr

Ort: Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien

Vom Christbaum bis zum Weihnachtskarpfen, von der Schmuckreisigdeko bis zur festlichen Jause: Es gibt viele Möglichkeiten, das Weihnachtsfest in rot-weiß-rot zu halten. Doch worauf kann man dabei achten und gibt es dafür einfache Orientierungshilfen? Und die Frage aller Fragen: Was bringt es Mensch und Natur überhaupt, wenn man auf die Herkunft der Produkte achtet? Es informieren Sie: