Starkes Signal für Österreichs Raumfahrt: Austrospace wächst weiter – Infineon als prominenter Neuzugang

Holzhausen (OTS) -

Austrospace, die Interessenvertretung der österreichischen Raumfahrtindustrie, verzeichnet einen bedeutenden Mitgliederzuwachs: Mit Infineon, R-Space, PIDSO und ISEE SPACE treten gleich vier neue Unternehmen dem Verband bei. Besonders hervorzuheben ist der Beitritt von Infineon – als internationaler Technologiekonzern setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die strategische Bedeutung der Raumfahrt in Österreich.

„Der Einstieg eines global agierenden Unternehmens wie Infineon zeigt, dass Raumfahrt längst kein Nischenthema mehr ist, sondern ein zentraler Zukunftsbereich mit enormem Potenzial für Forschung, Technologie und Wirtschaft“, erklärt Austrospace-Präsident Dieter Grebner.

Raumfahrt braucht Rückenwind: Ministerratskonferenz als entscheidender Moment

Mit großer Erwartung blickt Austrospace auf die bevorstehende ESA-Ministerratskonferenz in der kommenden Woche. Die österreichische Raumfahrtgemeinschaft erwartet ein klares politisches Bekenntnis von Bundesminister Hanke – insbesondere durch die Bereitstellung eines Budgets von 500 Millionen Euro für die kommenden 3 Jahre.

„Ein starkes Budget ist entscheidend, um Österreichs Rolle in der europäischen Raumfahrt zu sichern und weiter auszubauen. Deutschland macht es mit einem Rekordbudget für die Raumfahrt vor. Unsere Unternehmen sind bereit – jetzt braucht es auch den politischen Willen. Es muss uns allen klar werden: Raumfahrt ist kein ‚nice to have‘, sondern ein Schlüssel zur Zukunft unseres Landes. Ohne Satellitenkommunikation, Navigation und Erdbeobachtung gibt es keine moderne Infrastruktur – und keine Krisenresilienz. Gleichzeitig schaffen wir hochqualifizierte Arbeitsplätze im so wichtigen Export und setzen ein klares Zeichen gegen die Abwanderung von Talenten. Raumfahrt ist Standortpolitik – und Österreich muss jetzt mutig vorangehen“, so Grebner.

Über Austrospace

Austrospace vereint über 30 österreichische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Raumfahrt. Die Mitglieder zählen zu den führenden Akteuren in den Bereichen Satellitentechnologie, Erdbeobachtung, Weltraumwissenschaften und Raumfahrtanwendungen – und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Innovationskraft und internationalen Sichtbarkeit des österreichischen Raumfahrtsektors.

www.austrospace.at

www.infineon.com

www.r-space.at

www.isee-space.ai

www.pidso.com