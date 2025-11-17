  • 17.11.2025, 14:44:33
  • /
  • OTS0103

Infotag Wasser

Einladung zum Infotag Wasser am 20.11.2025

Raiding (OTS) - 

Die Plattform Wasser Burgenlad lädt am 20.11.2025 zum Infotag Wasser ein.

Infotag Wasser

Datum: 20.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Lisztzentrum Raiding
Lisztstraße 46
7321 Raiding
Österreich

URL: https://www.wasser-burgenland.at/aktuelles/infotag-wasser/2025/programm.html

Rückfragen & Kontakt

Plattform Wasser Burgenland
DI Dr. Helmut Herlicska
Telefon: 02682 609 253

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright