Infotag Wasser
Einladung zum Infotag Wasser am 20.11.2025
Die Plattform Wasser Burgenlad lädt am 20.11.2025 zum Infotag Wasser ein.
Datum: 20.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Lisztzentrum Raiding
Lisztstraße 46
7321 Raiding
Österreich
URL: https://www.wasser-burgenland.at/aktuelles/infotag-wasser/2025/programm.html
Rückfragen & Kontakt
Plattform Wasser Burgenland
DI Dr. Helmut Herlicska
Telefon: 02682 609 253
