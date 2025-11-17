  • 17.11.2025, 14:21:33
  • /
  • OTS0101

Nothing Black-Friday-Angebote für Smartphones und Audio

Berlin (OTS) - 

Nothing startet die Black-Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Im Fokus stehen reduzierte Preise für das Flagship-Smartphone Phone (3) sowie Ear (3).

Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.

12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 549 Ꞓ

16 GB RAM und 512 GB Speicher 649 Ꞓ

Headphone (1): immersives Hörerlebnis mit präzisem Sound, Hybrid ANC, intuitiven Bedienelementen und der charakteristischen transparenten Designsprache – 229 Ꞓ.

Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten – 139 Ꞓ.

Black Friday-Angebote (Nothing, Amazon, MediaMarkt Saturn)

Smartphones

● Phone (3) 12/256 GB: 549 Ꞓ (statt 799 Ꞓ)

● Phone (3) 16/512 GB: 649 Ꞓ (statt 899 Ꞓ)

● Phone (3a) 8/128 GB: 259 Ꞓ (statt 329 Ꞓ)

● Phone (3a) 12/256 GB: 309 Ꞓ (statt 379 Ꞓ)

● Phone (3a) Pro 12/256 GB: 379 Ꞓ (statt 459 Ꞓ)

Audio

● Headphone (1): 229 Ꞓ (statt 299 Ꞓ)

● Ear (3): 139 Ꞓ (statt 179 Ꞓ)

● Ear: 89 Ꞓ (statt 149 Ꞓ)

● Ear (a): 59 Ꞓ (statt 99 Ꞓ)

Alle Angebote gelten ab dem 17. November für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Informationen zu den Black-Friday-Deals auf nothing.tech.

Über Nothing

Nothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 – und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art – eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam – entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.

Rückfragen & Kontakt

Celina Rauterberg
Brand Communications Manager DACH
celina.rauterberg@nothing.tech
Tel: +49 151 40383122

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright