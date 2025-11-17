- 17.11.2025, 14:21:33
- /
- OTS0101
Nothing Black-Friday-Angebote für Smartphones und Audio
Nothing startet die Black-Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Im Fokus stehen reduzierte Preise für das Flagship-Smartphone Phone (3) sowie Ear (3).
Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.
12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 549 Ꞓ
16 GB RAM und 512 GB Speicher 649 Ꞓ
Headphone (1): immersives Hörerlebnis mit präzisem Sound, Hybrid ANC, intuitiven Bedienelementen und der charakteristischen transparenten Designsprache – 229 Ꞓ.
Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten – 139 Ꞓ.
Black Friday-Angebote (Nothing, Amazon, MediaMarkt Saturn)
Smartphones
● Phone (3) 12/256 GB: 549 Ꞓ (statt 799 Ꞓ)
● Phone (3) 16/512 GB: 649 Ꞓ (statt 899 Ꞓ)
● Phone (3a) 8/128 GB: 259 Ꞓ (statt 329 Ꞓ)
● Phone (3a) 12/256 GB: 309 Ꞓ (statt 379 Ꞓ)
● Phone (3a) Pro 12/256 GB: 379 Ꞓ (statt 459 Ꞓ)
Audio
● Headphone (1): 229 Ꞓ (statt 299 Ꞓ)
● Ear (3): 139 Ꞓ (statt 179 Ꞓ)
● Ear: 89 Ꞓ (statt 149 Ꞓ)
● Ear (a): 59 Ꞓ (statt 99 Ꞓ)
Alle Angebote gelten ab dem 17. November für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Informationen zu den Black-Friday-Deals auf nothing.tech.
Über Nothing
Nothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 – und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art – eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam – entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.
Rückfragen & Kontakt
Celina Rauterberg
Brand Communications Manager DACH
celina.rauterberg@nothing.tech
Tel: +49 151 40383122
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN