Nothing Black-Friday-Angebote für Smartphones und Audio

Berlin (OTS) -

Nothing startet die Black-Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Im Fokus stehen reduzierte Preise für das Flagship-Smartphone Phone (3) sowie Ear (3).

Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.

12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 549 Ꞓ

16 GB RAM und 512 GB Speicher 649 Ꞓ

Headphone (1): immersives Hörerlebnis mit präzisem Sound, Hybrid ANC, intuitiven Bedienelementen und der charakteristischen transparenten Designsprache – 229 Ꞓ.

Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten – 139 Ꞓ.

Black Friday-Angebote (Nothing, Amazon, MediaMarkt Saturn)

Smartphones

● Phone (3) 12/256 GB: 549 Ꞓ (statt 799 Ꞓ)

● Phone (3) 16/512 GB: 649 Ꞓ (statt 899 Ꞓ)

● Phone (3a) 8/128 GB: 259 Ꞓ (statt 329 Ꞓ)

● Phone (3a) 12/256 GB: 309 Ꞓ (statt 379 Ꞓ)

● Phone (3a) Pro 12/256 GB: 379 Ꞓ (statt 459 Ꞓ)

Audio

● Headphone (1): 229 Ꞓ (statt 299 Ꞓ)

● Ear (3): 139 Ꞓ (statt 179 Ꞓ)

● Ear: 89 Ꞓ (statt 149 Ꞓ)

● Ear (a): 59 Ꞓ (statt 99 Ꞓ)

Alle Angebote gelten ab dem 17. November für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Informationen zu den Black-Friday-Deals auf nothing.tech.

Über Nothing

Nothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 – und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art – eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam – entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.