  • 17.11.2025, 14:00:03
  • /
  • OTS0098

Margareten: Bezirksvorsteher Luxenberger eröffnet am 29. November Adventmarkt auf dem Siebenbrunnenplatz

Bezirksvorsteher und Verein der Kaufleute Wien-Margareten laden gemeinsam zum ersten Adventmarkt auf den Siebenbrunnenplatz – Samstag, 29. November, 10 bis 20 Uhr

Wien (OTS) - 

Ein buntes Programm erwartet die Besucher*innen am 29. November auf dem Siebenbrunnenplatz. Ab 10 Uhr bieten Standler*innen klassische Weihnachtsprodukte und Punsch. Am Nachmittag startet um 16.30 Uhr ein musikalisches Rahmenprogramm mit dem Kirchenchor der Kellerkirche sowie Popmusik von Mayaa & Birch! sowie von Ivery, jungen Musikerinnen aus Wien. Dann wird die Christbaumbeleuchtung in Betrieb genommen.

„Margareten ist ein Bezirk voller Leben. Dafür ist der 1. Adventmarkt auf dem Siebenbrunnenplatz ein wunderbares Zeichen. Die Besucher*innen erwarten einerseits Musik aus Margareten und andererseits Geschenkartikel, die direkt in Margareten im Forensisch-Therapeutischen Zentrum Mittersteig gefertigt wurden. Ich lade alle herzlich ein, mit uns zu feiern“, sagt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Veranstalter des Adventmarkts ist der Verein der Kaufleute Wien-Margareten. Obfrau Angelika Wenzler-Göth wird auf dem Adventmarkt gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe selbst Punsch ausschenken. (Schluss) bv/red

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in,
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright