Margareten: Bezirksvorsteher Luxenberger eröffnet am 29. November Adventmarkt auf dem Siebenbrunnenplatz

Wien (OTS) -

Ein buntes Programm erwartet die Besucher*innen am 29. November auf dem Siebenbrunnenplatz. Ab 10 Uhr bieten Standler*innen klassische Weihnachtsprodukte und Punsch. Am Nachmittag startet um 16.30 Uhr ein musikalisches Rahmenprogramm mit dem Kirchenchor der Kellerkirche sowie Popmusik von Mayaa & Birch! sowie von Ivery, jungen Musikerinnen aus Wien. Dann wird die Christbaumbeleuchtung in Betrieb genommen.

„Margareten ist ein Bezirk voller Leben. Dafür ist der 1. Adventmarkt auf dem Siebenbrunnenplatz ein wunderbares Zeichen. Die Besucher*innen erwarten einerseits Musik aus Margareten und andererseits Geschenkartikel, die direkt in Margareten im Forensisch-Therapeutischen Zentrum Mittersteig gefertigt wurden. Ich lade alle herzlich ein, mit uns zu feiern“, sagt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Veranstalter des Adventmarkts ist der Verein der Kaufleute Wien-Margareten. Obfrau Angelika Wenzler-Göth wird auf dem Adventmarkt gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe selbst Punsch ausschenken. (Schluss) bv/red