SPÖ gratuliert Mario Lindner zur Wiederwahl zum SoHo-Bundesvorsitzenden

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren heute, Montag, dem mit herausragenden 97,5 Prozent frisch wiedergewählten SoHo-Bundesvorsitzenden Mario Lindner: „Mit Mario Lindner steht eine starke Stimme für ein buntes und vielfältiges Österreich an der Spitze der SoHo. Euer Engagement, eure Kraft und die Konsequenz, mit der ihr euch für die Interessen der Community einsetzt, sind beeindruckend und beispielgebend.“ Das diesjährige Motto der Bundeskonferenz „Sicher & selbstbestimmt mit uns“ bringe auf den Punkt, worum es der SoHo und der SPÖ geht: ein freies, selbstbestimmtes und sicheres Leben ohne Angst und ohne Diskriminierung. „Die SPÖ kämpft Schulter an Schulter mit Mario Lindner und der SoHo konsequent für die Rechte der LGBTIQ+ Community. Das spiegelt sich auch im Regierungsprogramm wider, in dem es wichtige Verbesserungen für die Community gibt, wie das Verbot von Konversionstherapien und einen eigenen Nationalen Aktionsplan gegen Hasskriminalität“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Überall rotten sich rechte und rechtsextreme Gruppen inklusive FPÖ zu einem brutalen Kulturkampf gegen queere Menschen zusammen. Deshalb braucht es jede und jeden Einzelnen von uns, um gemeinsam, mit vereinten Kräften, dagegen vorzugehen", so Seltenheim, und weiter: „Wir wissen: Unsere Arbeit ist nicht zu Ende. Ausgrenzung und Rückschritte drohen überall dort, wo Solidarität schwächer wird." Es sei gut und wichtig, dass die SPÖ in Regierungsverantwortung ist und dem rechten Kulturkampf konsequent entgegentritt.