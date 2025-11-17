Schoko-Adventkalender im AK-Preisvergleich: Selbermachen schont die Geldbörse und die Umwelt!

Linz (OTS) -

Die AK Oberösterreich hat die Preise von Schoko-Adventkalendern verglichen und dabei festgestellt, dass herkömmliche Adventkalender mit Schokolade zwar schön anzusehen, meist aber wesentlich teurer sind als die vergleichbaren Ganzjahres-Produkte. Dazu kommt übermäßiger Verpackungsmüll, der sich durch selbstgemachte Kalender vermeiden lässt.

Neun der 16 zufällig ausgewählten Adventkalender kosten – gemessen am Grundpreis des schokoladigen Inhalts – um mindestens das Doppelte mehr als die ganzjährig angebotenen Markenprodukte.

So kostet beispielsweise der Küfferle Katzenzungen Adventkalender mit 100 Gramm Inhalt 12,99 Euro, woraus sich ein Grundpreis von 129,90 Euro pro Kilogramm ergibt. Eine Packung mit 75 Gramm bzw. 18 Stück Katzenzungen kostet zum Vergleich 3,99 Euro bzw. 53,20 Euro pro Kilogramm. Die Schokolade mit Adventkalender kostet – auf das Kilogramm umgerechnet – um 76,70 Euro bzw. um 144 Prozent mehr als in der handelsüblichen Verpackung.

Nur ein Adventkalender im Test ist im Grundpreis günstiger als das Ganzjahresangebot: Der Ferrero Kinderüberraschung Adventkalender mit 480 Gramm Schokolade um 19,99 Euro. Der Grundpreis in Höhe von 41,65 Euro pro Kilo liegt um 13,18 Euro bzw. 32 Prozent unter dem der Ferrero Kinder Überraschung Classic mit 3 mal 20 Gramm und einem Grundpreis von 54,83 Euro.

AK-Tipp zum nachhaltigen Sparen

Seien Sie kreativ und basteln Sie für sich und Ihre Lieben einfach einen eigenen Adventkalender aus wiederverwertbaren Materialien. Diesen können Sie jedes Jahr wieder verwenden. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern vermeiden auch unnötigen Verpackungsmüll.

