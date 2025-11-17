  • 17.11.2025, 12:29:03
JUNOS Studierende: Moralischer Bankrott beim VSStÖ - Koalitionsende an der Uni Wien kam viel zu spät

Hofer: „Antisemitismus darf in der ÖH keinen Platz haben, hier wurde viel zu lange zugeschaut!“

Wien (OTS) - 

Die GRAS hat die Koalition mit dem VSStÖ an der Uni Wien beendet. Hintergrund seien laut ihrer Stellungnahme mehrere Vorfälle, darunter die Solidarisierung mit einer Demo am 8. Oktober, bei der es zu Gewaltaufrufen gegen Jüd:innen kam. Für die JUNOS Studierenden ist dieser Schritt längst überfällig: „Der VSStÖ hat sich wiederholt nicht klar von antisemitischen Tendenzen distanziert. Im Gegenteil - manche Funktionär:innen fördern diese sogar“, so Elena Hofer, Hochschulmandatarin der JUNOS Studierenden. „Die Vorwürfe der GRAS bestätigen nun, was wir seit Wochen beobachten.“

Hofer betont, dass das Koalitionsende früher hätte kommen müssen: „Jetzt braucht es rasch eine handlungsfähige und verantwortungsvolle Vertretung, welche die Uni Wien wieder zu einem Ort macht, an dem sich alle Studierenden sicher und willkommen fühlen. Wir stehen für eine konstruktive Zusammenarbeit und eine klare Haltung gegen Antisemitismus.“

Lorenzo Friedli, Listensprecher der JUNOS Studierenden, fordert auch Konsequenzen auf Bundesebene: „Wo bleibt die Reaktion des Bundes-VSStÖ auf antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen? Es braucht einen klaren Neustart, nicht nur an der Uni Wien. Wenn sich die GRAS glaubhaft gegen Antisemitismus positionieren will, muss sie auch auf Bundesebene Druck auf ihren Koalitionspartner VSStÖ ausüben. Die ideologischen Grabenkämpfe müssen ein Ende haben. Wir Studierende brauchen endlich eine Vertretung, die Probleme löst, statt ständig neue zu schaffen.“

Rückfragen & Kontakt

JUNOS – Junge liberale Studierende
Tobias Leitner
Telefon: +436803273530
E-Mail: tobias.leitner@junos.at

