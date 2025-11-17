ORF-Wien lädt zu „Ein Ort am Wort: Drogenszene Gumpendorf“

Wien (OTS) -

Die Gumpendorfer Straße gilt derzeit als Brennpunkt des Wiener Drogenproblems. ORF Wien ist zu diesem Thema mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ im sechsten Wiener Gemeindebezirk zu Gast. Die Wienerinnen und Wiener sind eingeladen, mit ORF-Wien-Moderator Lukas Lattinger live mitzudiskutieren.



Wie soll die Stadt mit dieser schwierigen Situation umgehen – mit Härte oder Hilfe? Zwischen Lokalen, Schulen und Wohnhäusern kommen Suchtkranke, Dealer, Polizei und verunsicherte Anrainerinnen und Anrainer in Berührung. Reichen Streetwork und Prävention oder braucht es mehr Kontrolle? Bei „Ein Ort am Wort“ mit dem Titel „Drogenszene Gumpendorf: Zwischen Hilfe und Hilflosigkeit“ soll diesmal am Mittwoch, den 19. November 2025, im Cafe Theater, unweit der U6-Station Gumpendorfer Straße, über Ursachen, Lösungen und Verantwortung debattiert werden. Wie immer sind das Publikum und dessen Perspektive gefragt: Die Erfahrungen, Sorgen und Ideen sollen in die Debatte einfließen – eine Stunde live und ungeschnitten auf Radio Wien, als Live-Stream auf ORF Sound und auf ORF ON.

Infos zur Anmeldung auf wien.ORF.at oder telefonisch unter 01/89 9 95 3.



Infos zur Veranstaltung:



Ein Ort am Wort – Die ORF-Wien-Publikumsdiskussion

Moderation: Lukas Lattinger, ORF Wien



Mittwoch,19. November 2025

Cafe Theater

Wallgasse 19, 1060 Wien

Einlass: 18.45 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr / Ende: 20.30 Uhr

Eintritt frei



